Alfa Romeo si prepara a un 2027 di transizione, con aggiornamenti mirati sulla gamma attuale e il SUV di segmento C atteso per il 2028.

Nel 2027 Alfa Romeo non lancerà nuovi modelli di serie. La gamma attuale, composta da Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, riceverà aggiornamenti di model year concentrati su interni, dotazioni tecnologiche e struttura degli allestimenti. Le vere novità del marchio arriveranno più avanti, con un calendario che include la fine della produzione di Giulia e Stelvio e il debutto di un nuovo SUV di segmento C.

Junior e Tonale: il model year 2027 punta su interni e allestimenti

La Junior è il modello più recente della gamma. Per il 2027 il costruttore interviene soprattutto sugli interni, uno degli aspetti più discussi al debutto. I pannelli porta sono stati ridisegnati con superfici morbide al tatto, cuciture a contrasto e sedili rivisti. Gli allestimenti disponibili sono Junior, Sprint, Ti e Veloce, oltre all’Edizione Luna Rossa. Le prime due versioni montano rivestimenti in tessuto nero, mentre Ti e Veloce mantengono i sedili Sabelt in Alcantara, con dettagli in carbonio e accenti rossi.

La Veloce si distingue per tre elementi tecnici: un assetto ribassato, freni Alcon e un differenziale autobloccante Torsen. L’offerta comprende anche nuovi cerchi fino a 20 pollici e sette colori di carrozzeria. Sotto il cofano non cambia nulla. Restano disponibili il 1.2 mild hybrid da 145 CV, anche nella versione a trazione integrale Q4, e le due versioni elettriche da 156 e 280 CV. Il model year 2027 della Junior arriverà all’inizio dell’anno.

Anche per la Tonale gli interventi riguardano soprattutto la gamma. Gli allestimenti sono Tonale, Sprint, Ti, Veloce ed Edizione Luna Rossa. Il cliente può scegliere tra dieci colori, anche bicolore, e cinque varianti per gli interni. La Veloce monta cerchi da 19 pollici, fari Matrix LED, freni Brembo e ammortizzatori a controllo elettronico. Le motorizzazioni restano tre: 1.5 ibrido da 175 CV, 1.6 diesel da 130 CV e la versione ibrida plug-in.

Giulia e Stelvio: l’ultimo aggiornamento della generazione attuale

Giulia e Stelvio arrivano al 2027 senza modifiche estetiche. L’aggiornamento è tecnologico e raggiunge le concessionarie in autunno. Entrambe ricevono un nuovo sistema di infotainment, sistemi di assistenza alla guida aggiornati e una telecamera sul montante anteriore. Quest’ultima controlla il volto del conducente e segnala stanchezza o distrazione. Gli allestimenti sono Sprint, Veloce, Luna Rossa e Quadrifoglio.

La produzione dell’attuale generazione proseguirà a Cassino fino alla fine del 2027. Le nuove Giulia e Stelvio non sono state cancellate, ma rinviate. Il progetto iniziale prevedeva soltanto versioni elettriche, poi abbandonato in favore di motorizzazioni ibride ed elettriche. L’arrivo dei due modelli è indicato non prima del 2028.

Il SUV di segmento C di Melfi e la serie limitata

Il modello più importante dei prossimi anni è un SUV di segmento C che sarà costruito a Melfi. Il primo dettaglio è stato mostrato a luglio. Le motorizzazioni saranno sia elettrificate sia ibride. La presentazione ufficiale è prevista nel quarto trimestre del 2027, con la commercializzazione probabilmente nel 2028. Nome, dimensioni definitive, potenze e prezzi non sono ancora stati comunicati. Alcune indiscrezioni lo descrivono come erede della Tonale, lunga circa 4,5 metri. Le stesse voci collocano la fine della produzione della Tonale a Pomigliano d’Arco a novembre 2027.

Per il 2027 il marchio ha annunciato anche una serie limitata prodotta in pochissimi esemplari. Stile e meccanica non sono stati rivelati. Il programma Bottega dedicato alle serie speciali da collezione proseguirà. Al Salone di Parigi, in ottobre, Alfa Romeo ha presentato un concept di coupé 2+2 con sterzo steer-by-wire, sospensioni pneumatiche e freni carboceramici. Il marchio lo indica come manifesto dello stile delle future vetture con diverse motorizzazioni, non come anticipazione di un modello di serie.

Nel complesso, il 2027 di Alfa Romeo si regge su aggiornamenti mirati a una gamma in parte presente sul mercato da anni. Chi acquista nel 2027 troverà novità concrete su finiture, tecnologia di bordo e allestimenti. Gli appuntamenti decisivi per il futuro del marchio restano la presentazione del SUV di Melfi e il passaggio alle nuove Giulia e Stelvio.