Marc Marquez può conquistare il decimo titolo mondiale a Lusail, mentre Bagnaia resta fuori per la frattura al piede.

Domenica il Gran Premio del Qatar si corre a Lusail, e Marc Marquez può chiudere il campionato con una vittoria. Lo spagnolo della Ducati ha bisogno di vincere la gara e di non vedere Jorge Martin andare a punti, a meno che il connazionale non arrivi davanti a lui di almeno 25 punti nella somma finale. Se questo non accadesse, il titolo slitterebbe al round di Portimao.

Il programma prevede la gara della Moto2 alle 15.15, la gara della MotoGP alle 17, trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il paddock resta semideserto, con il caldo che supera i 30 gradi anche dopo il tramonto.

La Sprint e il contatto tra Marquez e Bezzecchi

Nella Sprint Marquez ha vinto davanti a Fabio Di Giannantonio e a Martin, terzo dopo una rimonta condotta con il polso destro fratturato da due settimane. L’episodio più discusso riguarda il quarto giro, quando Marquez e Marco Bezzecchi si sono toccati in frenata. Il pilota di Aprilia è caduto, mentre i commissari hanno deciso di non applicare alcuna penalità.

Bagnaia fuori dalla gara

Nella Sprint Francesco Bagnaia è stato centrato da Fermin Aldeguer ed è finito a terra con una doppia frattura al piede destro. Martedì 10 novembre è stato operato a Torino, alla clinica Humanitas Cellini, dove è stata inserita una placca. Il pilota Ducati inizierà la riabilitazione appena possibile, e i tempi del ritorno saranno chiariti nei prossimi giorni.

La griglia di partenza vede Bezzecchi in pole, seguito da Di Giannantonio al miglior tempo del warm up e da Enea Bastianini. Iker Lecuona prende il posto di Alex Marquez, operato lunedì scorso.