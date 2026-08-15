The Quail, Laguna Seca e Pebble Beach: gli eventi imperdibili della Car Week 2026

La Car Week 2026 promette di essere un evento indimenticabile con The Quail, Laguna Seca e Pebble Beach che celebrano l'automobilismo in tutte le sue sfaccettature

La Car Week 2026 si prepara a conquistare gli appassionati di automobili con una serie di eventi esclusivi che celebrano l’eleganza, la velocità e la storia dell’automobilismo. Tra i protagonisti indiscussi, The Quail, A Motorsports Gathering, la Rolex Monterey Motorsports Reunion e il Pebble Beach Concours d’Elegance, ognuno con le proprie peculiarità e celebrazioni uniche.

The Quail: eleganza e novità automobilistiche

Il The Quail, A Motorsports Gathering giunto alla sua ventitreesima edizione si terrà venerdì 14 agosto presso The Quail Lodge & Golf Club di Carmel. Questo evento, noto per il suo esclusivo garden party, presenterà cinque categorie speciali che attirano l’attenzione di appassionati e collezionisti. Tra queste, spiccano il centenario della Route 66 celebrato con una selezione di vetture legate alla mitica strada, e la Lamborghini Diablo la prima supercar di Sant’Agata Bolognese capace di superare le 200 miglia all’ora. Non mancheranno omaggi alle GT giapponesi alla Ferrari F40 e alle vetture della collezione di Bruce Meyer.

Le case automobilistiche utilizzano The Quail come una vera e propria vetrina per le novità. Per esempio, Lamborghini potrebbe svelare una nuova vettura, seguendo la tradizione delle edizioni precedenti, mentre Touring Superleggera potrebbe presentare un nuovo capitolo della sua Veloce 12.

Laguna Seca: velocità e motorsport giapponese

Dal 12 al 15 agosto, la Rolex Monterey Motorsports Reunion a Laguna Seca sarà il palcoscenico della velocità. Per la prima volta nella sua storia, l’evento dedicherà un tributo interamente al motorsport giapponese. Tra le vetture più attese, ci saranno la Mazda 787B del 1991 e la Toyota TS050 Hybrid del 2018, entrambe vincitrici assolute della 24 Ore di Le Mans. Inoltre, la rassegna celebrerà il quarantacinquesimo anniversario della classe IMSA GTP con uno schieramento dedicato.

Concorso Italiano: l’Italia in mostra

Sabato 15 agosto, a Seaside, il Concorso Italiano taglierà il traguardo della sua quarantunesima edizione. Questo evento si conferma una vetrina di rilievo per i marchi italiani come AbarthAlfa romeoFerrariLamborghini e molti altri. La novità del 2026 è la collaborazione con il Monterey Motorsports Festival che permetterà ai partecipanti di proseguire la serata in un contesto più informale e festoso, con la presenza di Kimera Automobili tra i protagonisti.

Pebble Beach: 75 anni di eleganza

La settimana si chiuderà domenica 16 agosto con il Pebble Beach Concours d’Elegance che celebra i suoi 75 anni. La manifestazione renderà omaggio a Ferrari come marchio protagonista assoluto, con un focus particolare sulle vittorie della NART di Luigi Chinetti. Non mancherà una sezione dedicata alle carrozzerie di Vignale scelto come carrozziere protagonista dell’edizione per celebrare l’eleganza scultorea del design italiano del dopoguerra.

Il Pebble Beach Concours d’Elegance introdurrà nuove classi che guardano sia al passato più remoto sia a territori finora poco esplorati, come gli Early American Speedsters ante Prima Guerra Mondiale, le Classic Streamliner aerodinamiche e una classe interamente dedicata al motorsport giapponese in continuità con quanto accadrà a Laguna Seca.

La Car Week 2026 conferma una tendenza ormai consolidata: non più solo esposizioni statiche, ma un intreccio sempre più fitto tra concorso d’eleganza, aste, eventi lifestyle e raduni in pista. Oltre agli eventi più piccoli e abbordabili, come il Concours d’Lemons e i raduni spontanei di auto esotiche e supercar, non mancheranno appuntamenti monotematici come Legends of The Autobahn o Werks Reunion. Insomma, una scorpacciata di mezza estate che soddisfa ogni tipo di appassionato.