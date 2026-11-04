Moto Guzzi lancia The Trip, la roadster leggera da 48 CV pensata per la patente A2

La scorsa edizione di EICMA ha ospitato una delle novità più attese del settore: la Moto Guzzi The Trip. Il modello segna un vero punto di svolta per la storica casa milanese, che abbandona il tradizionale motore a V trasversale per abbracciare una propulsione più moderna e versatile.

Con un peso a secco di 180 kg, una sella posta a 790 mm dal suolo e un serbatoio da 15 litri, la The Trip è stata progettata per risultare agile sia in cittadina che in contesti extraurbani, offrendo al contempo un’esperienza di guida condita da un motore bicilindrico da 457 cc capace di sviluppare 48 CV.

Motore bicilindrico e carattere di coppia

Il cuore pulsante della The Trip è un bicilindrico parallelo a 270°, raffreddato a liquido, che eroga una coppia massima di 43,5 Nm a 6.500 giri/min. L’impronta caratteristica di questo propulsore è la disponibilità dell’82 % della coppia già a 3.000 giri/min, rendendo la risposta al gas rapida e fluida nei regimi più bassi. Questa erogazione lineare riduce le vibrazioni tipiche dei motori a V, garantendo una sensazione di leggerezza anche durante i percorsi più lunghi.

Design, telaio ed ergonomia

Il telaio a traliccio in acciaio, combinato con una forcella da 41 mm e un monoammortizzatore laterale regolabile, conferisce alla moto una stabilità notevole senza sacrificare la maneggevolezza. Il sistema frenante a doppio canale con ABS, dotato di disco da 320 mm anteriore e 220 mm posteriore, assicura arresti sicuri in ogni condizione. L’altezza della sella, disponibile in tre varianti (770 mm, 790 mm, 820 mm), permette di adattare la postura sia ai piloti più esperti sia a quelli alle prime armi, rendendo la accessibilità un punto di forza del modello.

Elettrodomestica e sistemi di assistenza

La The Trip sfoggia un quadro ottico full LED con l’iconica aquila Moto Guzzi reinterpretata in chiave contemporanea. Al centro del cruscotto spicca un display TFT circolare da 3,6 pollici in grado di connettersi allo smartphone, fornendo navigazione, indicatori di percorso e informazioni di telemetria in tempo reale. L’acceleratore Ride-by-Wire supporta tre modalità di guida – Road, Sport e Rain – per adeguare la risposta del motore alle diverse condizioni di aderenza. Inoltre, è presente il Quick Shifter elettronico, che permette cambi di marcia fluidi senza utilizzo della frizione.

Le colorazioni proposte (rosso, nero e verde) completano l’identità estetica del nuovo modello, mentre la struttura del serbatoio in alluminio da 15 litri garantisce una capienza adeguata per gli spostamenti urbani e le escursioni di media distanza.

Con questi elementi, la Moto Guzzi The Trip si posiziona come una proposta equilibrata per chi possiede la patente A2 ma desidera una moto con una presenza scenica e un comportamento dinamico. La disponibilità nelle concessionarie è prevista per l’inizio del 2027, ma l’entusiasmo suscitato all’EICMA indica che potrebbe rapidamente diventare una delle scelte più popolari del segmento delle roadster leggere.