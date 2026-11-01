Topolino conquista gli USA, diventa LSV e sfila tra i yacht al Fort Lauderdale Boat Show

Il FIAT Topolino, piccola microcar elettrica nata in Europa, sta vivendo una crescita inaspettata sugli Stati Uniti. Dopo aver superato le previsioni di vendita già nei primi mesi di importazione, il modello ha ottenuto l’omologazione come Low-Speed Vehicle (LSV), consentendone l’uso sulle strade pubbliche a velocità limitata. Questa certificazione apre la porta a un mercato più ampio, dal centro urbano alle comunità residenziali, dove la velocità massima è di 40 km/h, ma la libertà di spostamento rimane notevole.

Domanda americana e omologazione LSV

Le concessionarie FIAT negli USA hanno esaurito le prime assegnazioni del Topolino 2026, segno tangibile di un interesse che supera le stime iniziali. L’omologazione LSV non solo rende il veicolo legale sulle strade pubbliche, ma gli assegna anche un profilo di mobilità sostenibile molto apprezzato dalle amministrazioni locali. Il limite di 56 km/h per le arterie maggiori è stato però accettato come compromesso, poiché il pubblico cerca soprattutto soluzioni per brevi tragitti urbani e per zone a traffico contenuto.

Novità della gamma 2027 per gli USA

Per capitalizzare l’entusiasmo, FIAT ha annunciato una serie di aggiornamenti dedicati al mercato americano. Tra le novità spiccano due nuove tinte – Corallo Orange e Luna Greige – pensate per valorizzare il carattere vivace della microcar. Inoltre, è stata introdotta la versione Open Air, caratterizzata da un tetto in tela apribile, ideale per le stagioni più miti delle coste americane. L’abitacolo ora dispone di una strumentazione digitale a colori, che offre informazioni di guida in tempo reale, rinforzando l’immagine di una tecnologia al passo coi tempi.

Dettagli della versione Open Air

La Topolino Open Air mantiene le dimensioni compatte del modello standard, ma integra un telo resistente alle intemperie che si apre facilmente grazie a un meccanismo elettrico. Questo design permette di godere del sole durante i viaggi costieri o di attraversare i centri urbani con una sensazione di libertà quasi pari a quella di una bicicletta elettrica, senza sacrificare la protezione offerta dal telaio rinforzato.

Collaborazione esclusiva con Sanlorenzo

Al Fort Lauderdale International Boat Show, FIAT ha presentato una Topolino “one-off” realizzata in partnership con il cantiere navale italiano Sanlorenzo. L’auto, mostrata a bordo di uno yacht Sanlorenzo SX100, combina materiali tipici dell’alta nautica – legno teak per i rivestimenti, pelle autentica per i sedili e tessuti pregiati per la plancia – con le linee minimaliste della microcar. Le cinture di sicurezza personalizzate e il tetto apribile richiamano l’atmosfera di un’imbarcazione di lusso, dimostrando come il design italiano possa fluire tra due mondi apparentemente distanti.

Significato della partnership

Questa collaborazione non è intesa a lanciare una nuova variante commerciale, ma a illustrare le potenzialità di personalizzazione offerte dalla Topolino. Il risultato è un veicolo che trasporta l’eleganza del mare all’interno di una microcar urbana, facendo emergere la capacità di FIAT di fondere tradizione artigianale e innovazione tecnologica.

Riconoscimenti internazionali e leadership europea

Il successo americano si inserisce in un contesto di trionfi in Europa, dove il Topolino è stato il quadriciclo elettrico più venduto nel 2025 e ha mantenuto la leadership nel 2026. In Italia, la quota di mercato è salita al 42,2% nei primi otto mesi del 2026. A livello globale, TIME ha inserito il Topolino nella lista delle “Best Inventions of 2026” nella categoria Design, mentre Green Car Journal ha premiato il modello come “2027 Neighborhood Green Car of the Year”. Questi riconoscimenti rafforzano l’immagine di una microcar che, pur essendo piccola, riesce a trasmettere una visione di mobilità moderna e sostenibile.

Con la combinazione di omologazione LSV, nuove varianti stilistiche e una partnership di prestigio con Sanlorenzo, il FIAT Topolino si conferma come simbolo della dolce vita su quattro ruote, capace di conquistare sia le strade cittadine che le passerelle dei più esclusivi eventi nautici.