Eicma 2026 trasforma Fiera Milano Rho nella più ampia esposizione di moto mai allestita, con numeri record, eventi legati al MotoGP e una forte presenza di proposte elettriche.

Dal 3 all’8 novembre la Fiera Milano Rho ospita l’83esima edizione di Eicma, che si presenta come la più ampia manifestazione della sua storia nella sede milanese. Con 754 espositori, oltre 2.120 brand provenienti da 52 Paesi e, per la prima volta nello spazio espositivo, dieci padiglioni, l’evento amplia la propria dimensione espositiva sia al chiuso sia all’aperto.

La programmazione prevede due giornate iniziali, il 3 e il 4 novembre, riservate a stampa e operatori; l’apertura al pubblico inizia il 5 novembre. Il complesso fieristico metterà a disposizione oltre 300.000 metri quadrati, di cui più di 60.000 all’esterno, segnando un salto in avanti nelle risorse e nelle attività previste.

Dimensioni, partecipazione internazionale e presenza degli spazi esterni

La parte numerica dell’evento racconta una partecipazione internazionale massiccia: il 74% dei brand proviene dall’estero e tra le nazioni presenti per la prima volta figurano Bahamas, Cambogia, Cipro, Egitto e Finlandia. Circa il 30% degli espositori è costituito da aziende che rientrano a Eicma o vi partecipano per la prima volta, segnalando sia fidelizzazione sia nuovi ingressi nel mercato.

L’ampia area esterna ospiterà il tradizionale MotoLive, che occupa oltre 60.000 metri quadrati e propone esibizioni gratuite, test ride, musica e intrattenimento. Tra gli appuntamenti attesi ci sono evoluzioni di Freestyle Motocross e il Trial Acrobatico; la manifestazione conferma inoltre special guest come il plurititolato Toni Bou.

Contenuti sportivi e legami con il Motomondiale

Uno dei contenuti principali è la mostra Speed Legends, frutto della partnership con MotoGP e realizzata con il patrocinio della Federazione Internazionale di Motociclismo. Allestita nel Padiglione 22 su circa 1.000 metri quadrati, la rassegna mette in fila oltre 30 motociclette storiche e le cinque MotoGP protagoniste della stagione 2026, creando un percorso cronologico che illustra l’evoluzione tecnica e sportiva delle corse.

Gaming Arena, estrazioni e Dakar

Accanto alle moto esposte, la collaborazione con MotoGP include contenuti interattivi e una Gaming Arena rinnovata con simulatori di ultima generazione. I visitatori avranno anche la possibilità di partecipare a estrazioni per vincere esperienze esclusive ai round MotoGP di Misano e del Mugello. Sempre nel Padiglione 22 troverà spazio una selezione legata alla Dakar, con motociclette storiche e moderne presentate da Aso – Amaury Sport Organisation.

Mobilità urbana, test ride e mototurismo d’avventura

L’attenzione alla nuova mobilità urbana è certificata dall’area Yum – Your Urban Mobility, uno spazio test ride di oltre 8.000 metri quadrati con dieci espositori e più di 40 veicoli disponibili, tra soluzioni elettriche e endotermiche. L’iniziativa risponde alla domanda crescente di soluzioni per gli spostamenti cittadini e per la mobilità a zero emissioni.

Per il secondo anno consecutivo sarà presente Eicma Adventouring nel Padiglione 22, dedicato al mototurismo d’avventura e al Trofeo Eicma Adventure Series FMI. L’obiettivo è promuovere itinerari ed esperienze su due ruote che valorizzino il patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Anteprime di prodotto: novità e modelli da tenere d’occhio

Tra le novità in vetrina spiccano proposte di marchi di primo piano. Ducati porta la Panigale V4, la Desmo450 MX e versioni Factory 2027, oltre a declinazioni della famiglia Multistrada V4 come Grand Tour e Pikes Peak. Moto Guzzi celebra i 105 anni con una serie speciale in quattro proposte, mentre Benelli punta su modelli come la TRK 902 Xplorer e la TRK 902 Stradale.

BMW Motorrad presenta nuove medie come le F 450 Rr e F 450 R, pensate anche per titolari di patente A2, e rimane viva l’attenzione su possibili arrivi di modelli importanti come la M 1300 Gs e le varianti sportive S 1000 Rr / M 1000 Rr. Dalla Gran Bretagna arrivano le nuove Triumph Bonneville T40 e T40 Black; KTM aggiorna la 790 Duke e propone varianti più estreme della famiglia Super Duke.

Soluzioni elettriche e concept

La sezione dedicata all’elettrico mette in mostra prodotti e concept significativi: da Yamaha con gli scooter XENTER E e NMAX E, a Honda che presenta l’avveniristica OUTLIER Concept e la e-MTB RN0. Il panorama include inoltre la minicar elettrica Eli ZERO MX, la Ultraviolette X-47 Venom con ricarica rapida e lo Tesseract Maxi, progetti cinesi come la Kove E-550RR e la offroad Bonic, e la scrambler elettrica Royal Enfield Flying Flea S6, pronta a estendere la famiglia Flying Flea.

Complessivamente, Eicma 2026 si propone come una fiera che non solo espone novità tecniche e modelli in anteprima, ma propone anche un quadro delle tendenze future nella mobilità: dalle gare storiche alle proposte urbane elettriche, passando per le esperienze di mototurismo e gli eventi di intrattenimento sportivo.