Il salone Epoqu’auto di Lione svela la storia della BMW M3, i capolavori di Avions Voisin e un’area drift imperdibile, tra aste, club e tributi celebri.

Lunedì 6 novembre apre le porte di Epoqu’auto a Eurexpo, nel cuore della periferia orientale di Lione. Per tre giorni, il padiglione di 600 metri quadrati diventa un ponte tra passato e presente dell’automobilismo, accogliendo espositori, collezionisti e appassionati provenienti da tutta Europa.

La celebrazione dei 40 anni della BMW M3 E30

Il fulcro della manifestazione è il quarantennale della BMW M3 E30, lanciata nel 1986 per il Gruppo A. Un’esposizione su 600 metri quadrati raccoglie 23 esemplari, che spaziano dal modello stradale alle versioni da corsa, incluse le famose CSL e le più recenti M4. Ogni vettura racconta un passo dell’evoluzione sportiva del marchio tedesco, offrendo al visitatore una visione completa della filosofia di performance e design che ha reso la M3 una leggenda.

Avions Voisin: dall’aviazione al lusso automobilistico

Accanto alla BMW, la mostra dedica ampio spazio alla creatività di Gabriel Voisin, pioniere dell’aviazione che si è poi dedicato alla produzione di auto di lusso. Quattordici veicoli, cinque Biscooter, tre biciclette e un aliante ricostruiscono la storia di un marchio che ha sempre coniugato innovazione tecnica e raffinatezza estetica. Uno dei pezzi più attesi è la Voisin C7 del 1927, appartenuta all’architetto Le Corbusier, esposta in Francia per la prima volta dopo un accurato restauro.

Il tributo a Paul Bocuse nel centenario della sua nascita

Nel contesto di Epoqu’auto si inserisce anche un omaggio speciale al celebre chef francese Paul Bocuse, nella celebrazione del suo centenario. La mostra presenta la roulotte dell’Abbaye, una Mercedes Classe G e una Citroën Acadiane, veicoli legati alle passioni personali del maestro della cucina, conferendo alla manifestazione un tocco di cultura e stile di vita.

Esperienze dal vivo: drift, aste e community

La novità più sensazionale dell’edizione è l’area dedicata al drift, che occupa circa 2 000 metri quadrati e vede la partecipazione di sette piloti professionisti. Un circuito esterno permette dimostrazioni e sessioni pratiche, accompagnate da esibizioni di motociclette d’epoca e altri veicoli storici. Parallelamente, più di 220 club di marca, restauratori, ricambisti e modellisti animano lo spazio, creando un vivace mercato per auto da collezione, young-timer e moto. Le aste programmate – moto venerdì dalle 18, young-timer sabato dalle 15 e auto da collezione domenica dalle 14 – offrono al pubblico la possibilità di assistere da vicino alle transazioni più importanti del settore.

Per raggiungere il quartiere fieristico è possibile utilizzare l’auto privata o i mezzi pubblici di Lione; chi proviene da altre città dovrebbe prevedere il collegamento ferroviario o aereo con un’attenta pianificazione. Gli orari di apertura sono: venerdì 6 novembre dalle 9:00 alle 22:00, sabato 7 dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 8 dalle 9:00 alle 18:00. I biglietti, le prevendite e le informazioni pratiche sono disponibili sul sito ufficiale di Epoqu’auto.