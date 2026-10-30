Geely batte il record di profitto con +41% di utile netto e un margine lordo al 18% nei primi nove mesi del 2026.

Per il periodo che comprende i primi nove mesi del 2026, Geely Automobile Holdings Limited ha mostrato una performance finanziaria significativamente più robusta rispetto all’anno precedente. Il fatturato complessivo ha raggiunto i 272,6 miliardi di RMB, segnando una crescita del 3% su base annua, mentre il margine lordo è salito al 18%, evidenziando un miglioramento nella gestione dei costi di produzione e nella struttura dei prezzi.

Il risultato più sorprendente è rappresentato dall’utile netto normalizzato attribuibile agli azionisti, che ha registrato un incremento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2025, toccando la cifra storica di 14,9 miliardi di RMB. Parallelamente, il margine di utile netto normalizzato è passato al 5,5%, segnale di una più efficace conversione delle vendite in profitto. Anche il valore dell’utile netto per veicolo è cresciuto, passando a 6.664 RMB, un aumento del 37% rispetto all’anno precedente.

Risultati finanziari dei primi nove mesi 2026

Le cifre complessive mostrano che Geely ha saputo trarre vantaggio da una combinazione di fattori, tra cui un più ampio portafoglio di veicoli elettrici, un miglioramento dell’efficienza produttiva e una strategia di prezzi più flessibile. L’incremento del fatturato del 3% è stato supportato da una crescita delle vendite in mercati chiave, sia domestici sia internazionali, che ha contribuito a stabilizzare la base di ricavi nonostante le pressioni di mercato.

Crescita dell’utile netto per veicolo

Il dato relativo all’utile netto per unità venduta, pari a 6.664 RMB, rappresenta un segnale di miglioramento della redditività operativa a livello di prodotto. Questo risultato è stato alimentato da una maggiore quota di veicoli elettrici nella gamma, i quali tendono ad avere margini più alti grazie a incentivi governativi e a costi di produzione in diminuzione.

Performance record del terzo trimestre

Il terzo trimestre ha fissato nuovi massimi storici per Geely. I ricavi trimestrali hanno toccato i 98,96 miliardi di RMB, segnando una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’utile netto normalizzato core ha raggiunto i 5,21 miliardi di RMB, un balzo del 32% su base annua. Questi numeri dimostrano che la crescita non è solo stagionale ma il frutto di un miglioramento strutturale della capacità di generare profitto.

Contributo dell’elettrificazione

Il processo di elettrificazione dei veicoli è stato un volano fondamentale per questi risultati. L’ampia diffusione dei modelli elettrici nella linea di prodotti Geely ha permesso di aumentare la quota di mercato nei segmenti premium e di beneficiare di incentivi fiscali, riducendo al contempo i costi di gestione e migliorando il margine lordo. L’effetto combinato di una domanda crescente e di una maggiore efficienza produttiva ha spinto l’utile netto verso livelli record.

Strategie di internazionalizzazione e prospettive future

Parallelamente ai risultati di breve termine, Geely continua a perseguire una strategia di internazionalizzazione volta a diversificare le proprie fonti di reddito. L’espansione in mercati emergenti e la presenza consolidata in Europa e negli Stati Uniti hanno contribuito a smussare le fluttuazioni del mercato domestico cinese. La società prevede di mantenere il ritmo di crescita, puntando su ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo di veicoli elettrici e sulle alleanze strategiche con partner tecnologici.

I primi nove mesi del 2026 rappresentano per Geely un punto di svolta: l’utile netto normalizzato è a livelli record, il margine lordo è migliorato, e la strategia di elettrificazione e internazionalizzazione sembra dare i frutti attesi. Il prossimo anno sarà cruciale per consolidare questi risultati e confermare la capacità dell’azienda di competere su scala globale.