Kove arriva a Milano con una lineup più ampia, dalle moto da rally alle prime ipotesi di elettriche, inclusa la potente 650RR.

Il salone EICMA 2026, che si svolgerà a Milano dal 3 all’8 novembre, accoglierà una presenza particolarmente ricca della casa cinese Kove. Dopo aver consolidato la propria reputazione nel segmento off-road, il marchio ha annunciato l’introduzione di cinque modelli, di cui quattro sono già avvolti da un velo di mistero. L’obiettivo è chiaro: ampliare la gamma verso nuove categorie, includendo non solo moto da rally ma anche una sportiva a carenatura e, forse, le prime due proposte elettriche. I dettagli finora disponibili suggeriscono una strategia di diversificazione mirata a coprire sia gli appassionati di avventura sia gli amanti delle prestazioni su strada, senza dimenticare la crescente attenzione verso la mobilità a zero emissioni.

Le due nuove moto da rally: 125 Rally e 350 Rally

Tra le novità più attese ci sono le due versioni rally, pensate per chi desidera sfidare terreni impervi mantenendo una certa versatilità quotidiana. La 350 Rally, già svelata in Cina, si contraddistingue per un design essenziale: carenatura verticale, ruote a raggi e un cupolino dal profilo aerodinamico. Il cuore pulsante è un motore monocilindrico da 349,9 cc, erogante 40 CV a 9.000 giri/min e 33,7 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Con i suoi 155 kg in ordine di marcia, la moto promette una buona maneggevolezza, soprattutto nei tratti tecnici, dove il peso ridotto è fondamentale per ridurre la fatica del pilota.

Dettagli tecnici della 350 Rally

Il rapporto potenza/peso (0,26 CV/kg) rende la 350 Rally più agile rispetto a modelli di cilindrata superiore, rendendola adatta sia a percorsi enduro che a spostamenti su strade asfaltate. L’altezza della sella, fissata a 890 mm, resta una sfida per i piloti di statura contenuta, soprattutto su terreni irregolari. Nonostante ciò, Kove punta a una posizione di mercato intermedia, catturando l’interesse di chi cerca una moto specialistica ma non vuole passare a cilindrate più imponenti.

La compatta 125 Rally

Il modello più piccolo, la 125 Rally, si inserisce nella categoria 125 cc, tradizionalmente apprezzata da giovani motociclisti e da chi desidera un mezzo leggero per l’uso urbano. Sebbene le specifiche tecniche non siano ancora state divulgate, si ipotizza un motore a quattro tempi, probabilmente intorno ai 15 CV, abbinato a una configurazione di sospensioni e assetto tipico delle moto da raid. Questa combinazione dovrebbe consentire di avvicinare gli utenti al fuoristrada senza dover gestire il peso e la potenza di una 350 cc.

La sportiva 650RR: la prima grande sfida su asfalto

Passando dal fuoristrada allo sterrato, Kove presenterà la 650RR, una sportiva a carenatura che promette di spostare il focus del marchio verso le prestazioni su strada. Lanciata ufficialmente il 13 settembre, la 650RR è proposta in due versioni: una standard e una limitata “Chuangshi Edition”, prodotta in 777 esemplari. Il cuore è un bicilindro da 645 cc capace di 124 CV a 13.000 giri/min e 69 Nm a 11.000 giri/min. Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,4 secondi e velocità massima dichiarata di 260 km/h la collocano nella fascia alta delle sportbike di medie cilindrate. Il peso a secco è di 188 kg, un valore compatibile con la potenza erogata, consentendo una buona dinamica di guida.

Le due proposte elettriche: E-500RR e Bonic

Il capitolo più intrigante riguarda le due ipotetiche moto elettriche. Il primo prototipo, denominato E-500RR, sembra una versione elettrica della precedente sportiva 500RR, suggerita dal carattere “E” e dall’assenza di un terminale di scarico. Se confermata, la E-500RR potrebbe puntare a una potenza simile a quella termica, ma con un assetto di batterie che garantisca un’autonomia adeguata per circuiti e strade aperte. La seconda, denominata Bonic, appare come una off-road elettrica ultra-compatta, con una struttura centrale e ruote a raggi che ricorda i modelli più leggeri del segmento enduro.

Prospettive per i modelli elettrici

L’introduzione di motorizzazioni elettriche comporta sfide legate al peso delle batterie, ai tempi di ricarica e all’autonomia, soprattutto per le moto destinate a usi sportivi o fuoristrada. Kove dovrà bilanciare questi fattori per mantenere la maneggevolezza tipica delle proprie moto da rally, evitando che il “carico” delle batterie comprometta la capacità di affrontare tratti tecnici in salita o su terreni soggetti a vibrazioni. Le specifiche definitive, comprese capacità della batteria, potenza di picco e prezzo di listino, verranno svelate durante la fiera.

La partecipazione di Kove a EICMA 2026 segna un punto di svolta nella strategia di prodotto: oltre alle tradizionali moto da rally, il marchio si avventura nel segmento sportivo con la 650RR e guarda con curiosità al futuro elettrico. I visitatori della fiera avranno l’opportunità non solo di osservare i dettagli tecnici, ma anche di confrontare le prestazioni con quelle dei concorrenti, valutando se Kove sia riuscita a mantenere la sua identità di marchio avventuroso ampliandola verso nuove frontiere della mobilità a due ruote.