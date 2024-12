La nuova Triumph Bonneville Bobber TFC combina eleganza e prestazioni in un'edizione limitata.

Un design esclusivo e raffinato

La nuova Triumph Bonneville Bobber TFC si presenta come un’opera d’arte su due ruote, con una colorazione bicolore che cattura l’attenzione. Ogni moto è caratterizzata da dettagli dipinti a mano, rendendo ogni esemplare unico. Il serbatoio, firmato dall’artista che lo ha realizzato, è solo uno dei tanti elementi che rendono questa moto un vero gioiello. La verniciatura, arricchita da dettagli in oro, conferisce un tocco di lusso che non passa inosservato.

Prestazioni elevate e componenti di alta qualità

La Bobber TFC non è solo un bel vedere; è dotata di componenti di alta gamma che ne esaltano le prestazioni. I silenziatori Akrapovič neri opachi, insieme a un impianto frenante Brembo M50, garantiscono un’esperienza di guida senza pari. Le sospensioni Öhlins offrono un’ottima manovrabilità, con una forcella NIX30 da 43 mm all’anteriore e un monoammortizzatore regolabile al posteriore. Questi dettagli non solo migliorano la performance, ma contribuiscono anche a ridurre il peso complessivo della moto di 5 kg rispetto alla versione standard.

Motore e tecnologia all’avanguardia

Il cuore pulsante della Bonneville Bobber TFC è un potente motore bicilindrico parallelo da 1.200 cc, capace di erogare 78 CV e 106 Nm di coppia. Grazie a un affinamento, la potenza massima viene raggiunta a 6.000 giri/min, mentre la coppia massima è disponibile a 3.750 giri/min. La moto è equipaggiata con una nuova mappa Sport, che si aggiunge alle modalità Road e Rain, insieme a sistemi di sicurezza come ABS e controllo di trazione. Con un peso di circa 246 kg e un serbatoio da 12 litri, la Bobber TFC promette un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Disponibilità e prezzo

La nuova Triumph Bonneville Bobber TFC sarà disponibile presso le concessionarie a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza di 20.395 euro. Questa edizione limitata è destinata a diventare un oggetto di desiderio per gli appassionati di moto e collezionisti, grazie alla sua combinazione di design esclusivo e prestazioni elevate.