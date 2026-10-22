UAZ Hunter spiegato bene: motori, componenti condivisi, ricambi OEM e cosa ispezionare per un acquisto sicuro.

L’UAZ Hunter è un fuoristrada essenziale e robusto, diretto discendente del mitico UAZ 469. Piace a chi cerca meccanica semplice, ricambi reperibili e una struttura pronta a lavorare su terreni difficili. Per scegliere consapevolmente, è utile conoscere motori disponibilicomponenti compatibili e i controlli chiave prima di acquistare un esemplare nuovo o usato.

Questo modello è stato prodotto in vari allestimenti e con differenti unità propulsive. Le versioni storiche montano motori a carburatore 2.4 e 2.9 mentre quelle più recenti utilizzano il 2.7 a iniezione. La parentela con il 469 e la condivisione di parti con modelli UAZ affini, come BuchankaPatriot e Profi rendono la manutenzione più semplice: molti ricambi OEM sono intercambiabili e facilmente identificabili tramite codici specifici.

Scheda tecnica essenziale: motori e componenti chiave

Il cuore dell’UAZ Hunter varia in base all’epoca: i motori 2.4/2.9 a carburatore caratterizzano le serie più classiche (in continuità con il 469), mentre il più recente 2.7 a iniezione aggiorna l’erogazione e la gestione del filtro aria. A tal proposito, il filtro per le versioni a iniezione 2.7 è un elemento OEM 316006-1109080-00 con diametro 240 mm condiviso anche con UAZ Patriot e UAZ Profi. Questa compatibilità testimonia un’impostazione tecnica trasversale, utile per tenere sotto controllo i costi di esercizio.

Altri organi di servizio rivelano la vicinanza tecnica tra i vari UAZ: il serbatoio del fluido frizione (OEM 3741-1602560) e il relativo coperchio (OEM 452-5301140) risultano adatti a Hunter e 469, oltre che a Buchanka in versione Classic (2.4/2.9) e Modern (2.7). Anche l’impianto elettrico beneficia di componenti standardizzati, come il relè lampeggiatore a LED (codice 56393973) idoneo a Hunter/469 e Buchanka. Questi esempi, supportati da codici OEM, mostrano come la piattaforma tecnica condivisa agevoli riparazioni e ricambi.

Affidabilità e manutenzione: dove l’Hunter è solido e cosa sorvegliare

L’Hunter è noto per la sua affidabilità meccanica specialmente se mantenuto con ricambi originali e controlli periodici. La trasmissione e gli assali richiedono attenzioni mirate: la guarnizione di copertura del kingpin (OEM 3160-2304029) è compatibile con le serie Hunter/469 e con Buchanka, e una sua corretta tenuta riduce trafilaggi e giochi indesiderati in zona perno fuso. Similmente, il kit di protezione del fusello dell’assale anteriore (OEM 20448) — utilizzabile su Buchanka, Hunter/469, Patriot e Profi — è indicato per assali Timken e Spicer due famiglie molto diffuse sull’ecosistema UAZ.

La rotolabilità e la sicurezza beneficiano di elementi di fissaggio integri: l’anello di ritegno del mozzo ruota (OEM 69-2401055 / 0069-00-2401055-00) serve a mantenere correttamente posizionate le parti del mozzo su Bukhanka, Hunter e Patriot. Una periodica ispezione di questi componenti aiuta a prevenire rumorosità, usure irregolari e potenziali allentamenti. Infine, per l’impianto elettrico, la scelta di un relè lampeggiatore conforme alle specifiche LED evita malfunzionamenti degli indicatori: un dettaglio semplice che migliora l’ .

Guida all’acquisto: verifiche pratiche su un UAZ Hunter

Quando valuti un Hunter usato, imposta il sopralluogo su alcuni nodi cruciali. Inizialmente, identifica il tipo di motore le versioni 2.4/2.9 a carburatore privilegiano semplicità e riparabilità; il 2.7 a iniezione offre una gestione dell’aria più moderna, con il già citato filtro OEM 316006-1109080-00 da 240 mm. Verifica lo stato del serbatoio del fluido frizione (OEM 3741-1602560) e del coperchio (452-5301140): eventuali screpolature o perdite anticipano una manutenzione imminente e possono rivelare trascuratezze pregresse.

Prosegui sugli assali anteriori: controlla la guarnizione della copertura kingpin (3160-2304029) e cerca trafilaggi in zona giunto sterzante. Valuta lo stato del kit fusello anteriore (OEM 20448) — soprattutto se l’esemplare ha affrontato fuoristrada o utilizzo gravoso — e accertati che i mozzi non mostrino giochi anomali; l’anello di ritegno mozzo ruota (69-2401055) deve essere integro e correttamente serrato. Un test drive su strada sconnessa aiuta a far emergere vibrazioni o rumorosità che suggeriscono interventi su cuscinetti, paraoli e sedi.

Compatibilità ricambi: un vantaggio da sfruttare

Uno dei punti di forza dell’Hunter sta nella condivisione dei componenti con UAZ 469 e Buchanka (Classic 2.4/2.9 e Modern 2.7), oltre che con Patriot e Profi per specifiche parti del 2.7 a iniezione. Questo significa che, in fase di ripristino, è più semplice reperire ricambi OEM affidabili: dal relè lampeggiatore LED (56393973) ai gruppi di tenuta degli assali, fino agli elementi di filtrazione aria per il 2.7. Prendere nota dei codici OEM accelera gli ordini e limita gli errori di compatibilità, rendendo la gestione dell’auto più prevedibile e sostenibile nel tempo.

Orientarsi tra versioni a carburatore e a iniezione, verificare la salute di assali e frizione, e sfruttare la compatibilità tra modelli sono le mosse giuste per un acquisto centrato. Con attenzione ai particolari — guarnizioni del kingpinkit fuselloanello mozzoserbatoio frizione e filtro aria — è possibile mettere in garage un fuoristrada onesto, pronto a lavorare e semplice da mantenere.