Il 21 ottobre 2026 Alfa Romeo ha lanciato una campagna nel Regno Unito che abbina i risultati di un sondaggio, una coach relazionale e la nuova Junior elettrica per incentivare gli incontri offline.

Il 21 ottobre 2026 Alfa Romeo ha presentato un progetto che prova a ripensare il primo appuntamento: al centro non c’è più solo lo swipe ma l’esperienza condivisa, possibilmente a bordo della Junior Elettrica. La campagna combina i dati di un sondaggio condotto nel Regno Unito con consigli pratici firmati da una coach specializzata e cinque itinerari pensati per trasformare incontri online in appuntamenti dal vivo.

Nel materiale promozionale il costruttore propone l’auto come elemento capace di creare situazioni autentiche: dal giro panoramico al picnic, fino a fughe romantiche. Dietro a questa idea ci sono numeri precisi, una voce esperta nel campo delle relazioni e la descrizione tecnica della vettura, che il marchio presenta come ideale per «uscire dalle chat e iniziare a vivere».

Risultati del sondaggio sul comportamento dei single nel Regno Unito

La ricerca, svolta su circa mille persone che usano attivamente app di incontri, mostra che il 60% degli intervistati è ormai stanco delle piattaforme di dating. Tra gli esiti più rilevanti emerge che il 44% preferirebbe un incontro basato su un’esperienza comune — come un giro in auto o una gita — rispetto al tradizionale appuntamento a cena e drink, mentre il 35% ritiene che condividere un’attività aiuti a costruire un legame emotivo più solido. Tuttavia, il sondaggio evidenzia anche elementi di cautela: per l’86% degli intervistati la chimica rimane il fattore decisivo e, senza quella, nemmeno lo scenario più studiato porta lontano.

I dati mostrano differenze nette per genere: il 91% delle donne vuole mantenere il controllo sul programma dell’appuntamento, il 52% preferisce avere la possibilità di andarsene facilmente e il 42% valuta importante poter organizzare lo spostamento in autonomia. Questo crea un paradosso rispetto all’idea di proporre lunghe trasferte in un’unica auto condivisa, perché molte intervistate dichiarano di sentirsi più sicure se possono decidere indipendentemente il ritorno a casa o la durata dell’incontro.

Implicazioni pratiche dei dati

Questi numeri hanno guidato la strategia della campagna: piuttosto che spingere su appuntamenti monocromatici, il messaggio privilegia esperienze brevi e modulabili, dove la Junior Elettrica funge da cornice ma non da vincolo. Il sondaggio suggerisce inoltre che un appuntamento che preveda un’attività condivisa è preferito rispetto alla cena per il 35% del campione, a conferma dell’importanza dell’interazione autentica al di fuori delle chat.

La Guida all’amore, la coach coinvolta e le specifiche della Junior Elettrica

Per tradurre i dati in pratiche concrete Alfa Romeo ha collaborato con Kate Mansfield, una coach britannica specializzata in relazioni, che ha curato una Guida all’Amore con consigli per «portare gli incontri dal digitale al reale». La guida include cinque itinerari romantici nel Regno Unito pensati per creare contesti in cui valutare la compatibilità attraverso esperienze condivise, non interrogatori formali.

La vettura scelta per accompagnare il progetto è la Junior Elettrica equipaggiata con un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh che dichiara circa 410 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Tra i dati tecnici segnati nella campagna ci sono la ricarica rapida fino a 100 kW (20-80% in circa mezz’ora), un display da 10,25″ con Apple CarPlay e Android Auto senza fili, illuminazione ambientale a otto colori e un bagagliaio da 400 litri utile per un weekend per due. Per chi cerca una resa più sportiva è prevista la Junior Veloce da 280 CV con differenziale autobloccante Torsen.

Jules Tilstone, responsabile del marchio nel Regno Unito, ha descritto il modello come una compagna adatta alle «fughe romantiche», valorizzando il mix di estetica, prestazioni e comfort. Il posizionamento unisce così il patrimonio emotivo del marchio con scelte contemporanee orientate alla mobilità elettrica.

Coerenza tra messaggio e preferenze dichiarate

Pur proponendo l’auto come mezzo per facilitare incontri autentici, la campagna deve fare i conti con le preferenze espresse soprattutto dalle donne: molte intervistate preferiscono mantenere autonomia e controllo sugli spostamenti, una scelta che può limitare l’appeal di proposte basate su viaggi condivisi a lunga percorrenza. La strategia di Alfa Romeo sembra quindi orientata a promuovere appuntamenti brevi e personalizzabili, conciliando il desiderio di esperienze reali con la necessità di sicurezza e scelta individuale.

Nel complesso, l’iniziativa mette insieme marketing prodotto e insight comportamentali per provare a trasformare la frustrazione da swipe in opportunità di incontro reale, usando la Junior Elettrica come simbolo di un approccio che privilegia esperienza, design e autonomia.