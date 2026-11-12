Bergamo, insieme ad altri 26 capoluoghi, ha firmato un appello per chiedere al Governo e al Parlamento la riscrittura del nuovo Codice della Strada, criticato per minori tutele ai pedoni e limiti alle Zone 30.

Bergamo, 10 novembre 2026 — Il Comune di Bergamo, tramite l’assessore alle Politiche della mobilità Marco Berlanda, figura tra i 27 rappresentanti di capoluoghi italiani che hanno sottoscritto un appello formale al Governo, al Parlamento e alla Conferenza Unificata per chiedere una profonda revisione del nuovo Codice della Strada, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame per il parere. L’iniziativa è promossa dal vicesindaco di Brescia, Federico Manzoni, delegato ANCI all’Osservatorio Mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I firmatari esprimono preoccupazione per una riforma che, a loro giudizio, riduce le garanzie per gli utenti più fragili della strada, ostacola le politiche di prevenzione e limita l’autonomia delle amministrazioni locali nella gestione della mobilità urbana. Nel documento viene chiesto che il testo non venga approvato nella forma attuale e che si apra un confronto con le amministrazioni locali per una riscrittura condivisa.

Comuni e persone: le ragioni del ricorso collettivo

Gli amministratori sottolineano che gran parte degli incidenti mortali e delle ferite gravi avviene in ambito urbano e colpisce in particolare pedoni, ciclisti, motociclisti, anziani e persone con disabilità. Per questo motivo chiedono che la tutela della vita e della salute torni a essere un principio centrale del Codice. Nel testo dell’appello si evidenzia l’assenza di riferimenti al Safe System, l’approccio europeo che assegna responsabilità secondo massa, potenza e velocità dei veicoli: per i firmatari, chi guida mezzi più pericolosi dovrebbe avere una responsabilità maggiore.

Richiesta di centralità della sicurezza

La protesta mette in evidenza che nel nuovo schema il concetto di libera circolazione emerge come principio primario a scapito della salute pubblica e dell’ambiente. I firmatari considerano questo un arretramento culturale che contraddice anni di politiche locali dedicate alla riduzione delle vittime della strada. Il documento ricorda che in Italia si registrano quasi tremila decessi l’anno per incidenti stradali e decine di migliaia di feriti, con molte tragedie avvenute in ambito urbano.

Critiche puntuali: Zone 30, controlli di velocità, pedoni e ciclabili

Tra gli aspetti tecnici contestati emergono cinque punti concreti. Innanzitutto, le nuove disposizioni renderebbero più difficoltosa l’estensione delle Zone 30 a livello di quartiere: deroghe possibili solo per singoli tratti e previa dimostrazione di incidenti già avvenuti, ossia interventi che arrivano dopo le vittime invece che prevenirle. Le amministrazioni ricordano che la riduzione di velocità è determinante nel diminuire la gravità degli investimenti urbani.

Autovelox, sanzioni e termini di notifica

Il testo segnalato introduce anche limitazioni all’uso degli autovelox per controllo dei limiti a 30 km/h e abbrevia i termini di notifica delle infrazioni da 90 a 45 giorni, con il rischio pratico che multe legittime vengano annullate per inefficienze amministrative. Inoltre, le sanzioni previste per eccesso di velocità in contesto urbano subirebbero riduzioni ritenute ingiustificate dai firmatari.

Regole su pedoni e ciclisti

Una delle norme più contestate impone al pedone che attraversa sulle strisce di “fermarsi e verificare di essere stato visto” dall’automobilista. Per gli assessori questo trasferisce la responsabilità sul soggetto più esposto, annullando di fatto la precedenza e la protezione delle categorie fragili. Anche le modifiche sulle distanze di sorpasso per i ciclisti, rese in diversi passaggi subordinate alla condizione “ove possibile”, vengono considerate una diluizione della tutela prevista fino ad oggi.

Autonomia comunale e strumenti di gestione della mobilità

I firmatari contestano infine l’accentramento di poteri al Ministero e alle Prefetture: piani urbani del traffico, limiti di velocità in deroga, ZTL, sosta e dispositivi di controllo sarebbero soggetti a direttive ministeriali rigide, con deleghe e poteri sostitutivi che rischiano di paralizzare le decisioni locali. Gran parte delle norme più operative verrebbero rinviate a decreti attuativi, lasciando i Comuni senza certezze per programmare interventi urgenti.

Nel documento si ribadisce la richiesta di riporta-re la safety e la mobilità sostenibile tra i principi fondamentali del Codice, di mantenere sanzioni efficaci, di garantire tempi di notifica compatibili con le risorse amministrative e di eliminare le norme che spostano la responsabilità sui pedoni e sui ciclisti. L’appello è sottoscritto da assessori e sindaci di 27 capoluoghi, tra cui figurano i nomi dei firmatari che rappresentano città come Verona, Parma, Padova, Livorno, Reggio Emilia, Modena, Vicenza, Mantova, Trento, Udine e altri.