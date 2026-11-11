Stoffel Vandoorne ritorna in Formula E con Jaguar, pronti a scoprire la potenza della Gen4.

Il mondo della Formula E si prepara a un cambiamento di capo nella prossima stagione: il campione del titolo 2022, Stoffel Vandoorne, è tornato dietro al volante, ma questa volta con la scuderia Jaguar.

Annunciato nella serata di lunedì come sostituto di Mitch Evans, il pilota belga ha dichiarato di voler rilanciare la propria carriera nella massima serie elettrica, puntando a replicare i successi che lo hanno contraddistinto negli anni precedenti.

Il trasferimento di Vandoorne alla Jaguar: motivi e aspettative

Secondo le parole di Stoffel Vandoorne, la scelta di unirsi a Jaguar nasce dalla volontà di affrontare una sfida tecnica senza precedenti, sfruttando l’opportunità di guidare la prima monoposto dotata del nuovo motore Gen4. Il pilota ha evidenziato come la partnership con il marchio britannico offra un mix di stabilità organizzativa e ambizione innovativa, elementi fondamentali per ritornare in vetta.

Il team Jaguar, da parte sua, ha sottolineato che l’arrivo di Vandoorne rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo della monoposto elettrico di nuova generazione. Il direttore sportivo ha dichiarato che l’esperienza di un ex campione mondiale fornirà feedback preziosi per ottimizzare la messa a punto della Gen4 durante le prove e le gare.

Gen4: la nuova generazione di monoposto elettrico

La più grande novità introdotta dalla Gen4 è il significativo balzo di potenza: il motore eroga 804 cavalli a picco, quasi il doppio della precedente configurazione da 470 cavalli. Oltre alla potenza, le dimensioni del telaio sono state riconsiderate per migliorare la distribuzione del peso, mentre la resistenza aerodinamica presenta nuovi profili per ridurre il drag a velocità elevate.

Impatto dell’aerodinamica e della potenza sulla gara

Grazie a una resistenza aerodinamica più bassa e a una coppia istantanea più elevata, le auto di Gen4 dovrebbero offrire traiettorie più fluide in curva e accelerazioni più aggressive in uscita da zona di frenata. Gli ingegneri di Jaguar hanno evidenziato che questi miglioramenti consentiranno ai piloti di estrarre più vigore dal nuovo motore, soprattutto nelle porzioni di circuito caratterizzate da lunghi rettilinei e rapidi cambi di direzione.

Nonostante le innovazioni, la squadra sottolinea che alcuni aspetti appresi durante l’era Gen3 rimangono fondamentali: la gestione termica dell’elettronica di bordo, la strategia di ricarica in pit-stop e l’equilibrio tra consumo energetico e performance. Stoffel Vandoorne stessa ha affermato che il suo ruolo sarà quello di tradurre le conoscenze acquisite nella Gen3 in vantaggi competitivi concreti per la nuova piattaforma.