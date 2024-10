Prestazioni straordinarie della Xiaomi SU7 Ultra

La Xiaomi SU7 Ultra rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle auto elettriche, combinando prestazioni eccezionali e tecnologia all’avanguardia. Con un motore elettrico HyperEngine V8S che eroga ben 1.548 CV, questa berlina è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,98 secondi. Non solo, ma raggiunge anche una velocità massima di 350 km/h, posizionandosi tra le auto più veloci del mercato. La potenza è distribuita su tre motori: due posteriori da 578 CV e uno anteriore da 392 CV, per un totale di 1.770 Nm di coppia.

Design aggressivo e interni sportivi

Esteticamente, la Xiaomi SU7 Ultra si distingue per il suo design audace e sportivo. Rispetto alla versione base, presenta paraurti sportivi, una carrozzeria più larga e un grande spoiler posteriore che contribuisce a una deportanza di 285 kg. Gli interni non sono da meno: i sedili sportivi, le cinture di sicurezza gialle e il volante rivestito in Alcantara offrono un’esperienza di guida premium. La presenza di dettagli in fibra di carbonio aggiunge un tocco di eleganza e sportività, rendendo l’abitacolo un ambiente esclusivo e tecnologico.

Innovazione tecnologica e sicurezza

La Xiaomi SU7 Ultra è equipaggiata con una batteria Qilin 2.0 da 93,7 kW, che garantisce un’autonomia di circa 620 km secondo il ciclo di omologazione cinese. Inoltre, il sistema frenante è all’avanguardia, con dischi carboceramici di dimensioni record e pinze Akebono che assicurano una frenata efficace e sicura. Infatti, la berlina può fermarsi da 100 km/h in soli 30,8 metri, un risultato impressionante per un’auto di queste dimensioni. La combinazione di potenza, design e tecnologia rende la Xiaomi SU7 Ultra una delle auto più attese del mercato.

Un lancio atteso e un record al Nürburgring

La Xiaomi SU7 Ultra sarà disponibile in Cina a partire da 814.900 yuan, circa 105.500 euro, con le prime consegne previste per marzo 2025. La risposta del pubblico è stata entusiasta, con oltre 3.680 ordini già ricevuti durante la presentazione. Inoltre, un prototipo della SU7 Ultra ha stabilito un record al Nürburgring, completando il giro in 6 minuti 46′ e 874″, un risultato che la colloca tra le berline più veloci mai realizzate.