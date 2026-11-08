Il mercato auto italiano cresce del 5% a ottobre, le elettriche guadagnano terreno e la classifica dei modelli più venduti rivela le scelte dei consumatori.

Nel mese di ottobre il mercato auto italiano ha mostrato segni di ripresa, con un incremento pari al 4,8% rispetto al mese precedente e a quasi 132.000 nuove immatricolazioni. Nei primi dieci mesi dell’anno le vendite totali hanno segnato un balzo dell’8,3%, superando i 1,4 milioni di unità rispetto all’anno precedente.

Questi dati indicano una leggera ma costante ripresa dopo i mesi più difficili, sostenuta soprattutto da una domanda crescente di veicoli a basso impatto ambientale e da una forte ripresa del segmento delle auto compatte.

Quote di propulsione elettrica e ibrida

Le immatricolazioni di veicoli ricaricabili (ECV) hanno raggiunto il 18,8% dell’intero mercato ottobre, ma la composizione è molto eterogenea. Le auto elettriche pure (BEV) rappresentano solo il 6,1% del totale, mentre le ibridi plug-in (PHEV) hanno conquistato il 12,7%, evidenziando un’accelerazione significativa rispetto al 7,4% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il segmento BEV continua a dipendere in larga misura dagli acquirenti privati, che costituiscono il 54% delle vendite, ma il risultato resta al di sotto delle aspettative per un Paese al secondo posto per volumi nella UE. Le PHEV, invece, beneficiano di una forte domanda di noleggio a lungo termine, che supera il 43% delle immatricolazioni complessive.

Cima delle vendite: i dieci modelli più richiesti

La classifica dei veicoli più venduti a ottobre è dominata da citycar, crossover e SUV compatti, tutti caratterizzati da prezzi competitivi e dotazioni tecnologiche avanzate.

Fiat Panda – 7.191 unità

La Fiat Panda resta la regina delle vendite, con 7.191 esemplari immatricolati. Piccola (3,70 m), offre quattro posti, un bagagliaio modulabile (225-870 l) e un motore mild-hybrid 1.0 L da 70 CV. Il prezzo di listino parte da 15.900 €. Dotata di infotainment da 7 pollici, Apple CarPlay e Android Auto.

Dacia Sandero – 4.222 unità

La Dacia Sandero si piazza al secondo posto con 4.222 unità. Spazia 4,09 m, propone un abitacolo ampio, versione benzina e bifuel benzina/GPL fino a 110 CV, e parte da 15.800 €, mantenendo una delle proposte più economiche del mercato.

Jeep Avenger – 3.961 unità

La Jeep Avenger conquista il terzo posto con 3.961 esemplari. SUV compatto di 4,08 m, combina design off-road con motorizzazioni dalla 1.2 L turbo (101 CV) alla versione elettrica da 156 CV. Il prezzo di partenza è 25.700 €.

Toyota Yaris Cross – 3.858 unità

La Toyota Yaris Cross registra 3.858 vendite. Questo crossover 1,5 L ibrido offre 116 CV, trazione anteriore o 4×4 e parte da 29.600 €. Il suo design richiama il Rav4, ma su una piattaforma più compatta.

MG ZS – 3.006 unità

La MG ZS supera la soglia dei 3 000 esemplari grazie alla nuova generazione più lunga di 11 cm. Disponibile con motore benzina da 106 CV o Hybrid+ da 197 CV, parte da 20.490 €.

Toyota Yaris – 2.941 unità

La Toyota Yaris tradizionale mantiene la sua posizione con 2.941 unità. Propulsione 1,5 L full-hybrid da 116-131 CV, consumo contenuto e una versione sportiva GR con 280 CV. Prezzo base 24.750 €.

Citroën C3 – 2.930 unità

La Citroën C3 registra 2.930 vendite, con un nuovo design più alto e motorizzazioni benzina 101-110 CV o full-electric da 113 CV. Parte da 16.900 €.

Renault Clio – 2.827 unità

La Renault Clio chiude la top ten con 2.827 unità. Disponibile con motore TCe 116 CV, hybrid E-Tech da 160 CV e bifuel Gpl 120 CV. Prezzo di listino a partire da 18.900 €.

BYD Seal U DM-i – 2.509 unità

Il BYD Seal U registra 2.509 vendite. Si propone con un powertrain 1.5 L + motori elettrici, in versione base (218 CV) e top (374 CV, trazione integrale). Partenza da 39.800 €.

Toyota Aygo X – 2.509 unità

Infine la Toyota Aygo X vende 2.509 unità. Citycar da 3,70 m con altezza da terra aumentata, full-hybrid 115 CV, consumi ridotti e prezzo da 20.850 €.