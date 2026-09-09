1000 Miglia: gli appuntamenti internazionali da settembre a dicembre 2026

Dopo il successo della Monterey Car Week e la partecipazione a Pebble Beach la 1000 Miglia si prepara a conquistare il palcoscenico internazionale con quattro eventi su licenza. Da settembre a dicembre 2026, la Freccia Rossa porterà la sua tradizione di regolarità e passione per le auto storiche in AustriaGreciaCina ed Emirati Arabi Uniti.

L’obiettivo è esportare il modello d’accoglienza, la cultura motoristica e la tecnica della regolarità italiana, utilizzando due format collaudati: Warm Up ed Experience. Questi eventi sono pensati per bilanciare l’aspetto sportivo con quello turistico e di immagine, offrendo un’esperienza unica agli appassionati di tutto il mondo.

Warm Up Austria: la preparazione agonistica tra le montagne

Il primo appuntamento autunnale si terrà in Austria dal 10 al 13 settembre 2026. La tappa, denominata Warm Up Austria partirà da Bad Gastein nel Salisburghese, con le operazioni preliminari di verifica e il briefing tecnico. Il percorso si svilupperà su due giornate di gara, con una tappa che porterà i partecipanti da Bad Gastein a Mittersill e una seconda che li condurrà verso Salisburgo.

La chiusura è prevista per sabato 12 settembre all’Hangar-7 Red Bull con una cena di gala e le premiazioni. Accanto alle auto storiche, correrà il Challenge un raggruppamento riservato a un massimo di 20 supercar prodotte dal 1996 a oggi.

Experience Greece: un viaggio nel tempo tra storia e natura

Dal 29 settembre al 3, la 1000 Miglia farà tappa in Grecia con la seconda edizione di Experience Greece. Il percorso di quattro giorni partirà da Atene con le verifiche e l’allestimento del paddock. La carovana attraverserà il Peloponneso toccando l’Antica OlimpiaKalamata e Mistra.

Dopo la salita verso i rilievi di Kollines la rotta piegherà verso la costa di Porto Heli prima del rientro ad Atene passando per Nafplio. I partecipanti saranno suddivisi in quattro classi, che spaziano dalle vetture storiche alle supercar moderne.

Experience China: un mix di sport e diplomazia

Dal 13 al 22, la 1000 Miglia raggiungerà la Cina per la terza edizione di Experience China. L’avvio è fissato a Guangzhou dove dal 13 al 17 novembre si terrà l’Elegance Show un’esposizione statica di cinque giorni aperta al pubblico.

Terminata la mostra, prenderà il via la prova dinamica di 1.200 chilometri all’interno della provincia del Guangdong. Il tracciato toccherà Foshan e Qingyuan salirà verso i passi montani di Nankun e Luofu per poi scendere a Zengcheng e chiudere il cerchio a Guangzhou. L’evento è stato riconosciuto con il China Italy Friendship Award durante i 15° Panda d’Oro Awards.

Experience UAE: cinque anni di successo negli Emirati

Dal 29 novembre al 3 dicembre 2026, la 1000 Miglia festeggerà cinque anni di attività negli Emirati Arabi Uniti con Experience UAE. L’evento, che ha ampliato il programma iniziale, partirà il 28 e 29 novembre con l’Opening Weekend al Dubai International Financial Centre.

La gara vera e propria prenderà il via il 30 novembre e toccherà tutti e sette gli Emirati. Il tracciato include cinque valichi alpini/montani, rilevamenti sulla drag strip di Tilal Swaihan e passaggi da Jebel Hafeet ad Abu Dhabi, Hatta FortJebel Yibir e Jebel Jais a Ras Al Khaimah. La chiusura è prevista a Dubai giovedì 3 dicembre.