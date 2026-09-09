Traffico bloccato sull’A1: cosa è successo tra Fidenza e Piacenza

L'8 settembre, un incidente sull'autostrada A1 tra Fidenza e Piacenza ha causato code di 9 km in direzione Milano. Scopri i dettagli e i percorsi alternativi.

L’8 settembre si è trasformato in un incubo per gli automobilisti che viaggiavano sull’autostrada A1. Un incidente verificatosi nel pomeriggio ha bloccato il traffico tra Fidenza e Piacenza sud, in direzione Milano. Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 18:13, si registrano 9 km di coda con tempi di percorrenza significativamente più lunghi del normale.

L’incidente che ha bloccato l’A1

L’incidente ha coinvolto 6 auto e le operazioni di sgombero erano ancora in corso al momento dell’ultimo aggiornamento. Per chi era diretto verso Milano, la situazione era critica, con tempi medi di percorrenza stimati in 84 minuti62 minuti in più rispetto alla norma. Il traffico defluiva su una sola corsia, mentre veniva distribuita acqua agli utenti.

Percorsi alternativi consigliati

Per chi viaggia verso Milano, si suggerisce di uscire a Fidenza e percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Piacenza sud. Questa alternativa può aiutare a evitare le code e raggiungere la destinazione in modo più efficiente.

Manutenzione dell’auto: come evitare guasti durante le code

Rimanere fermi per ore in autostrada a causa di un incidente può stressare la meccanica dell’auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con il motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza. È importante assicurarsi che il proprio mezzo sia ben mantenuto per evitare ulteriori problemi durante i viaggi.

Le app per il monitoraggio in tempo reale

Oltre ai pannelli a messaggio variabile, è utile consultare Google Maps o Waze che grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti permettono di individuare code ‘nascoste’ o incidenti appena avvenuti. Anche il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) resta un punto di riferimento affidabile per chi è già alla guida.

Disagi e code lungo l’A1

Nel pomeriggio dell’8 settembre, un mezzo pesante in avaria al chilometro 75, all’altezza di Fiorenzuola, ha provocato code fino a 13 chilometri tra Fidenza e Fiorenzuola. Durante le operazioni per la rimozione del mezzo, terminate intorno alle 17:30, la circolazione in direzione Milano è stata consentita solo su una corsia, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

Successivamente, al chilometro 70 in direzione Milano, all’altezza di Roveleto di Cadeo, si è verificato un incidente che ha coinvolto sei veicoli. Secondo Autostrade per l’Italia non ci sarebbero feriti gravi, ma le ripercussioni alla circolazione sono state pesanti, con code di oltre dieci chilometri tra Fidenza e Piacenza. La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso della prima serata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.