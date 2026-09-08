Centenario di Sergio Pininfarina: omaggio al genio del design automobilistico

Torino si prepara a celebrare un secolo di innovazione e stile con il centenario della nascita di Sergio Pininfarina, una delle figure più iconiche del design automobilistico italiano. Imprenditore visionario e Senatore a Vita, Pininfarina ha trasformato l’azienda di famiglia in un simbolo di eccellenza globale, collaborando con marchi prestigiosi come Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Peugeot.

Per onorare la sua eredità, l’azienda Pininfarina ha organizzato due eventi speciali durante il Salone Auto Torino 2026 in programma dall’11 al 13 settembre nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale.

Le Ferrari di Sergio Pininfarina: un viaggio tra le icone del design

Tra le iniziative più attese, la mostra Le Ferrari di Sergio Pininfarina presenta una selezione di supercar che hanno segnato la storia del sodalizio tra Maranello e la carrozzeria torinese. Dalla Ferrari 250 GT alla Dino 246 GT dalla 365 GTB/4 Daytona alla Testarossa fino alla Enzo e alla 458 ogni modello racconta una storia di innovazione e bellezza.

Parallelamente, i portici di Palazzo Reale ospitano la mostra fotografica Oltre il Tempo un percorso visivo dedicato alla vita e all’opera di Sergio Pininfarina. Le immagini catturano momenti significativi della sua carriera, offrendo uno sguardo intimo su un uomo che ha rivoluzionato il concetto di automobile.

Un’eredità che va oltre l’automobile

La carriera di Sergio Pininfarina non si è limitata al design automobilistico. Nel 1960, ha assunto la guida dell’azienda di famiglia, trasformandola in un punto di riferimento internazionale. La sua visione ha portato all’espansione sui mercati mondiali e alla creazione di modelli iconici come l’Alfa Romeo Spider la Fiat 124 Sport Spider la Lancia Gamma Coupé e la Peugeot 406 Coupé.

Accanto all’attività industriale, Pininfarina ha ricoperto ruoli di rilievo nel mondo associativo e istituzionale. È stato Presidente dell’Unione Industriale di Torino e del Parlamento Europeo oltre a essere stato nominato Senatore a vita nel 2005 dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2007, è entrato nell’Automotive Hall of Fame di Dearborn, in Michigan.

La visione di un maestro

Per Paolo Dellachà, CEO di Pininfarina, il pensiero di Sergio Pininfarina conserva una sorprendente attualità. Le automobili e le immagini che raccontano la sua eredità testimoniano una visione capace di attraversare il tempo e ci ricordano quale sia la nostra missione: creare bellezza per migliorare la mobilità e la vita delle persone.

La sua visione di un’industria moderna e internazionale ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel settore automobilistico, ma anche nel panorama economico e sociale italiano. La sua passione per la meccanica e la sua attenzione ai dettagli hanno reso la sua opera un simbolo di eccellenza.

Per celebrare il centenario della sua nascita, l’azienda Pininfarina ha organizzato due iniziative durante il Salone Auto Torino 2026. La prima è la rassegna Le Ferrari di Sergio Pininfarina una selezione delle sportive più rappresentative nate dal legame con la casa di Maranello. La seconda è la mostra fotografica Sergio Pininfarina. Oltre il Tempo un viaggio per immagini dedicato all’uomo e all’imprenditore.

L’evento non vuole essere una semplice celebrazione nostalgica, ma la riaffermazione di un metodo di lavoro che continua a guidare l’azienda nel creare bellezza e nuova mobilità. L’appuntamento per visitare le iniziative è fissato per venerdì 11 settembre, alle ore 9:30, nella Corte d’Onore di Palazzo Reale a Torino.