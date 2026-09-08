La nuova Audi Nuvolari: tra mito e tecnologia

Nel cuore di Mantova, città natale di Tazio Nuvolari, è stata presentata la nuova Audi Nuvolari una supersportiva ibrida che unisce l’eredità del leggendario pilota alle tecnologie più avanzate. Questo progetto rappresenta un ponte tra il passato glorioso e il futuro dell’innovazione, incarnando i valori di determinazione, passione e innovazione che hanno sempre caratterizzato il marchio dei quattro anelli.

La nuova Audi Nuvolari non è solo un’auto, ma un manifesto della filosofia di Audi, che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. Con un design squadrato e prestazioni elevatissime, questa vettura promette di essere l’Audi più potente e veloce di sempre, ispirandosi alla storica Auto Union Type D che vinse a Monza con Tazio Nuvolari.

Un viaggio tra passato e futuro

La presentazione della nuova Audi Nuvolari è iniziata a Mantova, la città in cui nacque Tazio Nuvolari, per poi spostarsi a Milano, una delle capitali del design. Questo percorso simbolico unisce le radici del pilota alla creatività e all’avanguardia di una delle città più innovative d’Italia. La vettura è stata sviluppata a Nardò, un centro di eccellenza per lo sviluppo tecnico, e rappresenta il futuro del design e delle prestazioni di Audi.

Negli anni Trenta, superare i 300 km/h a bordo di una monoposto sembrava quasi impossibile. Tazio Nuvolari, però, aveva la competizione nel sangue. Con la sua Auto Union Type D, dotata di un V12 3.0 sovralimentato e sospensioni indipendenti, Nuvolari contribuì allo sviluppo di una delle monoposto più innovative dell’epoca. Oggi, la nuova Audi Nuvolari raccoglie quella stessa eredità e la proietta nel futuro, coniugando performance, tecnologia ed eleganza.

Tecnologia e prestazioni straordinarie

La nuova Audi Nuvolari è la prima supercar ibrida plug-in del marchio e la prima vettura di serie sviluppata secondo la nuova filosofia stilistica dei quattro anelli. Con un powertrain ibrido plug-in da 1.001 Cv un’architettura a motore centrale, un’aerodinamica attiva e la trazione integrale quattro di nuova generazione, la Nuvolari offre prestazioni straordinarie: 0-100 km/h in 2,6 secondi 0-200 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h.

Il design della Nuvolari è stato curato da Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi, che ha scelto di allontanarsi dalla moltiplicazione di spigoli e nervature per adottare un approccio più essenziale. Il risultato è un design pulito e funzionale, dove ogni elemento ha una precisa funzione. La carrozzeria in fibra di carbonio e l’Audi Space Frame in alluminio contribuiscono a contenere le masse e a migliorare le prestazioni.

Un abitacolo pensato per il guidatore

All’interno, la Nuvolari offre un abitacolo che combina tecnologia e comfort. Le informazioni importanti restano nel campo visivo, mentre i comandi fisici tornano dove servono, soprattutto sul volante. Le modalità E-Hybrid, Balanced, Dynamic e Dynamic+ modificano il comportamento del powertrain e della vettura, mentre il Track Mode permette di calibrare il controllo di trazione in funzione dell’asfalto e dell’esperienza di chi guida.

Il V8 4.0 biturbo, sviluppato dalla squadra powertrain Lamborghini, è il cuore pulsante della Nuvolari. Con 800 Cv, 730 Nm e un regime massimo di 10.000 giri, questo motore rappresenta il meglio della tecnologia italiana. Alleggerito e irrobustito, utilizza un albero motore piatto, bielle in titanio e bilancieri a dito rivestiti in Dlc, materiale durissimo e a basso attrito.

Un nome che ispira

Chiamare una supercar Nuvolari significa alzare volontariamente l’asticella. Tazio Nuvolari non è soltanto uno dei più grandi piloti italiani, ma il simbolo di un’epoca in cui correre significava governare automobili potentissime con coraggio e determinazione. La nuova Audi Nuvolari non solo onora questo mito, ma lo proietta nel futuro con tecnologie avanzate e un design rivoluzionario.

La Nuvolari è il manifesto del futuro dei quattro anelli, un progetto che unisce l’eredità di Tazio Nuvolari alle tecnologie più avanzate. Con prestazioni straordinarie e un design pulito e funzionale, questa vettura rappresenta il meglio dell’innovazione automobilistica.