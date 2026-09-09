Formula 1 a Milano: l’evento che celebra la tradizione italiana

L’Italia è pronta a brillare sotto i riflettori della Formula 1 grazie all’evento F1 Live Milan che si terrà dal 18 al 20. Questo appuntamento, che segna la presentazione della nuova stagione del Campionato Mondiale 2027 è stato accolto con entusiasmo dal presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) Geronimo La Russa.

La scelta di Milano come sede di questo evento internazionale non è casuale. L’Italia, infatti, vanta un legame storico con la Formula 1 essendo il Paese che ha ospitato il maggior numero di Gran Premi nella storia del campionato. Inoltre, il circuito di Monza detiene il primato di essere il più antico tra quelli ancora in uso per il Campionato Mondiale.

Un riconoscimento per l’Italia e l’ACI

Geronimo La Russa ha espresso grande soddisfazione per questa decisione, sottolineando il lavoro e l’impegno profusi dall’ACI per raggiungere questo traguardo. “Un risultato importante a cui abbiamo lavorato e in cui abbiamo fortemente creduto”, ha dichiarato il presidente dell’ACI, aggiungendo che l’evento assume un valore particolarmente importante per l’Italia e per l’Ente.

La Russa ha anche evidenziato come le capacità dimostrate dall’ACI anche in occasione del recente weekend a Monza, abbiano trovato un giusto riconoscimento nella scelta di organizzare F1 Live Milan. “Negli ultimi mesi abbiamo creduto nel raggiungimento di questo traguardo e garantiremo la più ampia collaborazione per un appuntamento che assume per l’Italia e per il nostro Ente un valore particolarmente importante”, ha affermato.

L’importanza storica dell’Italia nella Formula 1

L’Italia ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella Formula 1 non solo come sede di numerosi Gran Premi ma anche come terra di grandi piloti e team di successo. La scelta di Milano come sede dell’evento F1 Live Milan è quindi un ulteriore riconoscimento del contributo che il Paese ha dato e continua a dare a questo sport.

Il circuito di Monza in particolare, è un simbolo della passione italiana per le corse. Conosciuto come il “Tempio della Velocità”, questo tracciato ha visto sfidarsi i più grandi piloti della storia della Formula 1 e continua a essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo.

Il futuro della Formula 1 in Italia

L’evento F1 Live Milan rappresenta anche un’occasione per guardare al futuro della Formula 1 in Italia. Con la presentazione della nuova stagione del Campionato Mondiale 2027 i fan italiani avranno l’opportunità di scoprire le novità e le sfide che attendono i loro piloti preferiti.

Geronimo La Russa ha ribadito l’impegno dell’ACI a garantire il successo di questo evento, assicurando la più ampia collaborazione per rendere F1 Live Milan un appuntamento indimenticabile per tutti gli appassionati di Formula 1.