Al Pacino e Anthony Hopkins in Maserati: The Brothers, il biopic sulla leggendaria famiglia Maserati

Un film epico che narra la storia dei sei fratelli Maserati, con Al Pacino, Anthony Hopkins e un cast internazionale. Scopri di più!

Nel cuore dell’Italia degli anni ’20, sei fratelli emiliani sognavano di rivoluzionare il mondo dell’automobilismo. Oggi, quel sogno diventa un film: Maserati: The Brothers diretto da Bobby Moresco, premio Oscar per la sceneggiatura di Crash.

Il film racconta la storia dei fratelli Maserati, Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore, Ernesto e Mario, che trasformarono una piccola officina in un marchio leggendario. Un’avventura che inizia all’alba del ‘900, quando l’automobile era ancora una frontiera inesplorata.

Un cast stellare per una storia straordinaria

Per raccontare questa vicenda, il film può contare su un cast di eccezione. Michele Morrone interpreta Alfieri Maserati, il visionario che più di tutti incarnò l’ambizione della famiglia. Accanto a lui, Salvatore Esposito veste i panni di Bindo, mentre Lorenzo De Moor interpreta Carlo. Ma il film può contare anche su autentiche icone del cinema mondiale come Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba.

Le riprese hanno coinvolto Modena, Bologna e gli studi di Cinecittà, riportando il pubblico negli anni eroici delle prime corse e delle officine dove nacquero le vetture che avrebbero portato il nome Maserati sulle piste di tutto il mondo. Per il film sono state inoltre ricreate numerose automobili d’epoca ispirate ai modelli degli anni ’20 e ’30, comprese le prime Maserati da competizione.

La sfida della 500 Miglia di Indianapolis

Il cuore drammatico del film sembra essere la 500 Miglia di Indianapolis la corsa che Maserati vinse nel 1939 e nel 1940 con la 8CTF Boyle Special. Un dettaglio che rende quel risultato ancora oggi particolare: Maserati resta l’unica marca automobilistica italiana ad aver vinto la 500 Miglia con il proprio nome al traguardo.

Nel teaser, questo capitolo appare impostato come lo snodo narrativo principale, il momento in cui l’officina bolognese diventa leggenda internazionale. È un episodio che parla anche al presente di Maserati, che in questi anni continua a usare la propria storia sportiva come riferimento per i progetti più recenti e per tenere insieme memoria storica e attualità delle corse.

Un viaggio nel tempo tra Modena e Cinecittà

Non potevano che essere i luoghi dove tutto ebbe inizio a fare da sfondo alla ricostruzione cinematografica. Le riprese hanno coinvolto Modena, Bologna e gli studi di Cinecittà, riportando idealmente il pubblico negli anni eroici delle prime corse e delle officine dove nacquero le vetture che avrebbero portato il nome Maserati sulle piste di tutto il mondo.

Per il film sono state inoltre ricreate numerose automobili d’epoca ispirate ai modelli degli anni ’20 e ’30, comprese le prime Maserati da competizione. Il film chiude simbolicamente una trilogia iniziata con Lamborghini: The man behind the legend del 2022 e Ferrari del 2023 che ha visto coinvolto il produttore Andrea Iervolino.

Il primo trailer diffuso in questi giorni ha già acceso l’attenzione degli appassionati, mostrando immagini che alternano officine, vetture da corsa, drammi familiari e sogni di gloria. Elementi che fanno pensare a un racconto capace di parlare al grande pubblico e non soltanto agli appassionati di motori o ai fan del marchio modenese.