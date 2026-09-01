Nuova motorizzazione diesel da 160 CV per Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel Movano

Stellantis ha presentato al Caravan Salon 2026 di Düsseldorf un nuovo motore diesel da 160 CV per i camper, offrendo una soluzione intermedia tra le versioni da 140 e 180 CV.

Stellantis ha annunciato una novità significativa per il mondo dei camper: l’introduzione di un nuovo motore diesel da 160 CV per i modelli Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel Movano. La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Caravan Salon 2026 di Düsseldorf un evento di riferimento per gli appassionati di viaggi su quattro ruote.

Questa nuova motorizzazione, che si inserisce tra le versioni già esistenti da 140 e 180 CV, è stata pensata per rispondere alle esigenze specifiche dei camperisti, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort. Il motore in questione è un 2.2 turbodiesel MultiJet di terza generazione con una cilindrata di 2.184 cm³ e un sistema di iniezione diretta common rail.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Il nuovo motore diesel da 160 CV sviluppa una potenza massima di 118 kW e offre due opzioni di trasmissione: un cambio manuale a sei rapporti con una coppia massima di 380 Nm e un cambio automatico AT8 a otto rapporti che raggiunge i 400 Nm. Quest’ultima configurazione è particolarmente interessante per i camper, che spesso devono affrontare viaggi lunghi, salite e manovre con un peso significativo.

Il cambio automatico AT8, dotato di un convertitore di coppia, promette passaggi di marcia più fluidi e una riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto alle versioni precedenti. Questo lo rende una scelta ideale per chi cerca un’esperienza di guida più confortevole e rispettosa dell’ambiente.

Opel Movano e la gamma di opzioni

Il nuovo motore diesel da 160 CV è già disponibile per il nuovo Opel Movano abbinato al motore turbodiesel da 2.2 litri nelle versioni da 103 kW (140 CV) e 132 kW (180 CV). L’Opel Movano si distingue per la sua affidabilità, comfort e funzionalità, offrendo una gamma di versioni adatta a ogni esigenza lavorativa.

Il cambio automatico a otto rapporti era già disponibile per il Movano, ma l’aggiunta del nuovo motore da 160 CV offre un’opzione intermedia che può soddisfare le esigenze di chi cerca un equilibrio tra potenza e risparmio. Tuttavia, i dettagli sui prezzi e la disponibilità su tutti i modelli interessati sono ancora in fase di definizione.

Un’offerta su misura per i camperisti

La nuova motorizzazione è stata progettata specificamente per i camper, tenendo conto delle loro esigenze particolari. I camper, infatti, presentano allestimenti, masse e condizioni di impiego differenti rispetto ai furgoni destinati al lavoro. Per questo motivo, Stellantis ha deciso di riservare il nuovo motore da 160 CV esclusivamente ai veicoli ricreazionali.

Sui normali furgoni, come il Fiat Ducato e il Peugeot Boxer, continueranno a essere disponibili le motorizzazioni diesel da 140 e 180 CV. Questa differenziazione permette di offrire soluzioni su misura per ogni tipo di utilizzo, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

Il nuovo motore diesel da 160 CV è già ordinabile in alcuni mercati, anche se restano ancora da chiarire alcuni dettagli commerciali. Stellantis ha aperto gli ordini per la nuova motorizzazione, ma non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali per tutti i mercati. La strategia del gruppo è quella di offrire una gamma completa di opzioni per i camperisti, coprendo lo spazio esistente tra le versioni da 140 e 180 CV.