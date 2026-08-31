Milano celebra i 100 anni di San Siro: dalla Scala del calcio a simbolo internazionale

Milano celebra un secolo di storia con San Siro, lo stadio che ha visto intrecciarsi sport, architettura, politica e cultura. In occasione del centenario, il nuovo libro San Siro 1926-2026. I 100 anni della Scala del calcio di Francesco Bogliari, con appendice urbanistica di Ugo Targetti, racconta l’evoluzione di questo iconico impianto sportivo.

Progettato da Ulisse Stacchini su volere di Piero Pirelli, San Siro è cresciuto insieme a Milano, riflettendo le ambizioni e le contraddizioni della città. Dal suo debutto nel 1926 agli ampliamenti del 1939 e del 1955, fino alla trasformazione per i Mondiali di Italia ’90, lo stadio ha sempre rappresentato un punto di riferimento non solo per il calcio, ma per l’intera comunità milanese.

L’evoluzione architettonica di San Siro

Il libro di Bogliari ricostruisce la storia dello stadio attraverso fonti d’archivio, fotografie e disegni progettuali. Le immagini giocano un ruolo centrale, permettendo di seguire l’evoluzione di San Siro non solo come impianto sportivo, ma come oggetto urbano di grande impatto. Dalle prime strutture al terzo anello, alla copertura e alle travi rosse, ogni elemento architettonico ha contribuito a plasmare l’identità dello stadio.

San Siro è stato il tempio di Milan e Inter, ma anche un luogo pubblico, una macchina organizzativa e un simbolo internazionale. Le sue mura hanno ospitato non solo partite di calcio, ma anche concerti, eventi religiosi e manifestazioni culturali, diventando parte integrante dell’identità milanese.

San Siro oggi: novità per i tifosi

In vista della nuova stagione, San Siro introduce importanti novità per i tifosi. Gli ingressi sono stati riorganizzati per ottimizzare l’accesso e il deflusso del pubblico. Ogni biglietto indica il varco specifico da utilizzare, e alcuni ingressi sono stati convertiti in uscite per facilitare la movimentazione post-partita.

I tifosi sono invitati ad arrivare con largo anticipo per evitare code e completare i controlli con calma. All’interno dello stadio, è fondamentale rispettare il posto indicato sul biglietto e seguire le indicazioni degli steward. Nuovi sistemi di ristoro basati su token sono stati introdotti per agevolare gli acquisti di cibo e bevande.

Per i tifosi con disabilità, è disponibile un ingresso dedicato e un parcheggio riservato. Anche i tifosi ospiti avranno percorsi e parcheggi separati, con un servizio navetta gratuito per facilitare il trasferimento dallo stadio.

Il futuro di San Siro

Il libro di Bogliari non si limita a raccontare il passato, ma esplora anche le sfide future dello stadio. Le discussioni sul suo futuro coinvolgono non solo il mondo del calcio, ma anche la politica, l’urbanistica e la cultura. San Siro continua a essere un punto di riferimento per Milano, un simbolo di identità e un luogo di incontro per la comunità.

Francesco Bogliari, editore e giornalista, ha dedicato anni di ricerca per raccontare la storia di San Siro. Il suo libro offre una panoramica completa su come lo stadio abbia influenzato la città e la società, diventando un’icona riconosciuta a livello internazionale.