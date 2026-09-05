Albuquerque e Portland: semafori che ricompensano chi guida rispettando i limiti

Due città americane stanno sperimentando un sistema di semafori intelligenti che premia chi guida rispettando i limiti di velocità, riducendo incidenti e migliorando la fluidità del traffico.

In un’epoca in cui la sicurezza stradale e la fluidità del traffico sembrano spesso in contrasto, due città americane stanno sperimentando un approccio innovativo. Albuquerque in New Mexico e Portland in Oregon hanno implementato un sistema di semafori intelligenti che premia i guidatori rispettosi dei limiti di velocità con più luci verdi. Questo sistema, noto come “rest in red” sta dimostrando di essere efficace nel ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza stradale.

Come funziona il sistema “rest in red”

Il sistema “rest in red” funziona in modo semplice ma efficace. Invece di lasciare i semafori verdi quando non ci sono veicoli in avvicinamento, questi semafori impostano il rosso come stato predefinito. Sensori avanzati rilevano i veicoli in avvicinamento e, cruciale, la loro velocità. Se un veicolo rispetta il limite di velocità, il semaforo passa al verde prima, permettendo al guidatore di procedere senza interruzioni. Al contrario, chi supera il limite di velocità si trova più spesso a dover attendere al rosso.

Questo approccio è particolarmente utile su strade che durante il giorno sono trafficate ma che di notte diventano pericolose autostrade improvvise. Portland, ad esempio, definisce questo sistema un “virtual speed bump” un dosso virtuale che invita i guidatori a rallentare senza l’uso di barriere fisiche.

Risultati concreti a Portland e Albuquerque

A Portland il sistema è stato implementato su Southeast Powell Boulevard una delle strade con il maggior numero di incidenti. Tra le 10 p.m. e le 6 a.m. o 7 a.m. a seconda del giorno, il sistema ha ridotto la velocità media da 39 mph (63 km/h) al limite di 30 mph (48 km/h). Il successo del pilota ha portato all’espansione del sistema ad altre intersezioni, tra cui 21st Avenue26th Avenue28th Avenue e 33rd Avenue.

A Albuquerque il sistema è stato installato lungo Lead e Coal avenues dove i residenti avevano segnalato numerosi incidenti, danni alla proprietà e velocità eccessive. La combinazione di “rest in red” controllo automatico della velocità e semafori coordinati intorno ai 30 mph ha contribuito a calmierare il traffico e migliorare la sicurezza. Tuttavia, è difficile isolare l’impatto specifico del sistema “rest in red” a causa della presenza di altre misure di sicurezza.

Un approccio innovativo alla sicurezza stradale

Il sistema “rest in red” si distingue dai tradizionali sistemi di controllo automatico della velocità perché non punisce direttamente i guidatori che superano i limiti. Invece, rende la guida rispettosa delle regole meno fastidiosa. Se rispettare il limite di velocità significa ottenere più luci verdi, mentre chi supera il limite deve attendere al rosso, questo sistema potrebbe essere uno dei pochi in grado di far sentire la guida sicura come una vittoria.

Jennifer Turner, direttrice dello sviluppo municipale di Albuquerque, ha dichiarato che la tecnologia stessa è la sua migliore pubblicità. “Se vieni ad Albuquerque e guidi lungo quel corridoio, imparerai rapidamente che se stai superando il limite, ti fermerai.” Isaac Romero, un residente della zona, ha notato una grande differenza. Prima dell’implementazione del sistema, sentiva spesso i veicoli che correvano per battere i semafori o gli altri guidatori. Ora, la situazione è molto più calma.

Peter Koonce, responsabile dei segnali e dell’illuminazione stradale di Portland, ha definito il nuovo approccio un “virtual speed bump” e ha affermato che i primi risultati sono promettenti. David Hurwitz, professore di ingegneria dei trasporti presso l’Oregon State University sta valutando le prestazioni del sistema e ha affermato che è troppo presto per trarre conclusioni definitive, ma i risultati sembrano promettenti.

Nonostante i risultati positivi, ci sono preoccupazioni riguardo a possibili conseguenze negative. Jay Beeber, responsabile degli affari governativi e delle politiche dell’National Motorists Association ha espresso dubbi sull’efficacia del sistema senza una campagna educativa più ampia. Tuttavia, molti ritengono che questo approccio possa essere efficace in determinate situazioni e orari.