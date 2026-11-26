Il Responsabile del Design Alfa Romeo racconta come si crea un'auto che onora il passato senza fermarsi ad esso, trasformando le limitazioni tecniche in spunti stilistici.

Prima di diventare lamiera e motore, un’automobile è un’intuizione su un foglio bianco. È da questa consapevolezza che parte il viaggio nella progettazione delle auto italiane, raccontato attraverso una docuserie dedicata ad alfa romeo. Il percorso attraversa i luoghi simbolo del marchio, dal Centro Stile di Torino fino allo stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove viene prodotta la Tonale, passando per le strade storiche come la Cisa e il Museo di Arese.

L’equilibrio tra eredità e mercato contemporaneo

Disegnare un’Alfa Romeo significa confrontarsi con oltre un secolo di storia stilistica. Alejandro Mesonero-Romanos, Head of Design di Alfa Romeo, ha spiegato come il compito principale non sia replicare forme passate, ma interpretare il presente. Il designer deve trovare un punto d’incontro tra l’identità storica del marchio e le esigenze attuali del mercato, che cambiano gusti e aspettative dei consumatori.

Una delle sfide maggiori riguarda il passaggio dalle berline sportive ai SUV. La Tonale rappresenta l’esempio concreto di questa sintesi: trasferire elementi riconoscibili su una carrozzeria più alta, con volumi diversi dettati da abitabilità e visibilità. L’obiettivo non è solo riprendere dettagli come lo scudetto anteriore o la firma luminosa a tre elementi, ma garantire che il carattere emerga dall’insieme delle proporzioni e dalla dialogicità delle superfici.

I vincoli come motore della creatività

Nel settore automobilistico, la libertà creativa è spesso limitata da normative di sicurezza, requisiti aerodinamici e costi di produzione. Tuttavia, Mesonero-Romanos vede questi aspetti sotto una luce diversa: “Senza vincoli non puoi essere creativo”. Un esempio pratico arriva proprio dalla Tonale aggiornata nel 2026. La necessità normativa di modificare la posizione della targa anteriore è diventata l’occasione per rivedere più ampiamente il disegno del frontale, intervenendo anche sull’aerodinamica. Una costrizione tecnica si è così trasformata in un’evoluzione stilistica.

Il lavoro dietro le quinte

Il processo di design non coinvolge solo la direzione creativa, ma una squadra di professionisti specializzati. Figure come Estelle Tabaczek, Senior Exterior Designer, e Jiaqi Zhu, CMF Innovation Designer, lavorano rispettivamente sulle superfici esterne e sulla scelta dei materiali interni. Questo approccio collettivo dimostra quanto lavoro si celi dietro dettagli che spesso diamo per scontati, dalla definizione dell’abitacolo alle finiture esterne.

Il viaggio descritto dalla docuserie si ferma temporaneamente al Centro Stile, ma è solo il primo passo di un percorso industriale complesso. Le linee tracciate dai designer devono diventare componenti fisici, subendo un processo di assemblaggio che coinvolge migliaia di persone. Il prossimo capitolo di questo racconto porterà gli spettatori all’interno dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, per scoprire le fasi concrete della produzione della Tonale e cosa significhi oggi costruire un’automobile in Italia.