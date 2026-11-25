La Lotus Evija è la prima auto elettrica della casa inglese: quattro motori, 1974 CV, 400 km di autonomia WLTP e una produzione limitata a 130 esemplari. Ecco i dati tecnici, la ricarica e le prestazioni.

La Lotus Evija (nome in codice Type 130) è la prima auto elettrica prodotta da Lotus Cars e la prima vettura progettata dopo l’ingresso della casa inglese nell’orbita della cinese Geely. La produzione è partita nell’estate 2023, in serie limitata a soli 130 esemplari.

Il nome segue la tradizione Lotus dei nomi che iniziano con la lettera “e” e deriva dall’inglese eve, che in italiano significa “vigilia”.

Dal prototipo di Guangzhou alla versione definitiva

Il primo prototipo è stato mostrato nel novembre 2019 al salone di Guangzhou. La versione definitiva è arrivata al Festival of Speed di Goodwood agli inizi di luglio 2021, insieme alla Lotus Emira. L’avvio della produzione era previsto per il 2020, ma la pandemia di COVID-19 lo ha fatto slittare.

Telaio, batteria e quattro motori

Il telaio è una monoscocca in fibra di carbonio progettata e costruita da CPC, azienda italiana con sede a Modena. La vasca centrale, che ospita l’abitacolo e a cui sono fissati sospensioni e motori, pesa circa 129 kg.

Le specifiche principali:

batteria agli ioni di litio da 70 kWh , sviluppata con la scuderia di Formula 1 Williams;

, sviluppata con la scuderia di Formula 1 Williams; quattro motori elettrici forniti da Integral Powertrain, uno per ruota, ciascuno abbinato a un cambio monomarcia;

circa 368 kW (493 CV) per motore;

potenza complessiva nominale di 1472 kW (1974 CV) e 1700 Nm di coppia;

sterzo a comando elettroidraulico.

Con un motore per ruota, il torque vectoring distribuisce la potenza in modo indipendente su due, tre o quattro ruote in una frazione di secondo. In modalità pista il raggio di sterzata in curva si riduce dando più o meno potenza alle ruote interne ed esterne alla traiettoria.

Prestazioni, autonomia e ricarica

L’Evija accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e da 0 a 299 km/h in meno di 9 secondi. La velocità massima è di circa 320 km/h.

L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di circa 400 km. Con una colonnina rapida da 350 kW la batteria si ricarica in circa 18 minuti, mentre per passare da 0 all’80% servono circa 12 minuti.

Ruote e freni

Per contenere le masse non sospese, l’auto monta cerchi forgiati in magnesio da 20 pollici davanti e 21 dietro, con pneumatici Pirelli Trofeo R. I freni sono a disco carboceramici con pinze forgiate in alluminio di AP Racing.

Cosa arriva dopo in casa Lotus

L’Evija resta un’auto solo elettrica, ma il prossimo progetto Lotus segue un’altra strada: il superesportiu Type 135, previsto per il 2028, avrà un motore V8 biturbo da 670 CV sviluppato da Horse Powertrain, joint venture di Renault e Geely. Con il sistema ibrido non ricaricabile supererà i 1.000 CV combinati e dovrà restare sotto i 1.500 kg.