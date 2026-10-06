Alpine A110, scheda tecnica completa e confronto con la A110S: motore 1.8 turbo da 292 CV, peso di 1.114 kg e assetto dedicato per la pista

L’Alpine A110 è una coupé leggera a motore centrale che fa della purezza meccanica e dell’equilibrio dinamico i suoi tratti distintivi. La scheda tecnica mette in evidenza dimensioni compatte, massa contenuta e una messa a punto che privilegia agilità e precisione, soprattutto nella versione A110S sviluppata con un pacchetto più orientato alla pista.

La gamma resta fedele ai principi storici del marchio: leggerezzacompattezzaagilità e comfort di marcia. La A110S ne rappresenta l’interpretazione più incisiva con potenza di 292 CV, telaio irrigidito e dettagli estetici dedicati, mantenendo un peso a vuoto di soli 1.114 kg e un rapporto peso/potenza di 3,8 kg/CV. I prezzi partono da 66.500 euro.

Telaio, assetto e freni: la messa a punto dell’A110S

La struttura in alluminio della A110 è alla base di un comportamento brillante; nella A110S viene abbinata a molle elicoidali più rigide del 50% e ad ammortizzatori tarati Le barre antirollio cave, fino al 100% più rigide, riducono la flessione laterale senza appesantire il veicolo. L’altezza da terra ribassata di 4 mm abbassa il baricentro, migliorando stabilità alle alte velocità e reattività dello sterzo. Di serie i freni Brembo con dischi da 320 mm: sull’avantreno pinze fisse a 4 pistoni, al retrotreno pinze flottanti a 1 pistone.

Controlli elettronici ed equilibrio dinamico

Il sistema Esc è calibrato per un uso sportivo e in Track offre un ampio margine d’azione prima di intervenire, così da preservare precisione e progressività. Può essere disattivato per un’esperienza completamente analogica. Il sottoscocca piatto con diffusore riduce la necessità di uno spoiler posteriore, mentre la gommatura specifica (215/40 R18 davanti e 245/40 R18 dietro) assicura impronta a terra coerente con la filosofia dell’auto: massimizzare il grip senza sacrificare la leggerezza.

Motore 1.8 turbo, trasmissione e prestazioni dichiarate

Il cuore della A110 è un quattro cilindri 1,8 litri a iniezione diretta montato in posizione centrale posteriore. Nella A110S eroga 292 CV a 6.400 giri/min e 320 Nm tra 2.000 e 6.400 giri/min, ossia 40 CV in più rispetto alle versioni precedenti, con un netto miglioramento del rapporto peso/potenza (da circa 4,3 a 3,8 kg/CV). La trazione è posteriore e la trasmissione è affidata a un cambio doppia frizione a 7 rapporti, con passaggi marcia rapidi anche in appoggio.

I numeri ufficiali confermano l’indole: 0-100 km/h in 4,4 secondi e 260 km/h di velocità massima. Le tre modalità di guida – NormalSport e Track – modulano risposta di motore, cambiata e controlli per adeguarsi a strada o circuito. Quanto a dimensioni, l’auto misura 4.180 mm in lunghezza, 1.798 mm in larghezza, 1.248 mm in altezza con un passo di 2.419 mm: valori che supportano una posizione di guida bassa e centrata, ideale per una sportiva a motore centrale.

Design, abitacolo e dotazioni: dettagli che contano

All’esterno la A110S si riconosce per badge a bandiera con inserti arancioni e fibra di carbonio scritta Alpine in cromo nero, pinze freno arancioni cerchi GT Race con finitura scura ed impianto di scarico centrale cromato. L’illuminazione prevede quattro proiettori a LED all’anteriore e fanaleria posteriore LED con indicatori dinamici. In abitacolo spiccano cuciture arancioni, rivestimenti in Dinamica nera per cielo e pannelli e i sedili Sabelt (circa 13,1 kg ciascuno) sempre in Dinamica. Il volante, rivestito in pelle e Dinamica con marcatura a ore 12, completa un ambiente sportivo ma curato.

Tra le opzioni figura un tetto in carbonio a finitura lucida che riduce il peso di 1,9 kg. La dotazione tecnologica include infotainment con schermo touch da 7 pollici e navigatore, oltre a un set completo di assistenze ABS, assistenza alla frenata d’emergenza, Esp disattivabile, Alpine Telemetrics cruise control, assistenza alla partenza in salita, sensori di parcheggio anteriori/posteriori e camera posteriore. Il sistema di scarico sportivo attivo amplifica il carattere meccanico senza risultare invasivo nelle andature urbane.

Confronto con le versioni precedenti e riscontri in pista

In termini di evoluzione, la A110S raccoglie l’eredità delle precedenti A110 aumentando la potenza di 40 CV e riducendo il rapporto peso/potenza a 3,8 kg/CV, a parità di massa complessiva di 1.114 kg. Le differenze principali riguardano assettorigidità e pneumatici, con un’impostazione che privilegia precisione e costanza di rendimento. L’impianto frenante si distingue per resistenza al fading offrendo decelerazioni ripetibili lungo una sessione intera senza cali sensibili di performance.

Su un tracciato impegnativo come Vallelunga, l’equilibrio della piattaforma si traduce in staccate anticipate e inserimenti puliti, con un posteriore sempre composto anche nelle fasi di trail braking. In condizioni di utilizzo reale, è stato registrato un tempo sul giro di 1’52″8 con una velocità massima in rettilineo di 215,5 km/h nella configurazione testata. La taratura dei sistemi in modalità Race si è rivelata poco invasiva, favorendo confidenza anche a chi pratica track day occasionali. Eventuali fenomeni di sottosterzo possono emergere con pneumatici anteriori più usurati; la regolazione delle pressioni, mantenendo un leggero vantaggio al posteriore, può aiutare a ripristinare una rotazione più naturale senza compromettere la stabilità.

8 turbo 4 cilindri 16V, 292 CV e 320 Nm, trazione posteriore con motore centrale, 0-100 in 4,4 s, 260 km/h di punta, massa 1.114 kg, sospensioni a doppio triangolo su entrambi gli assi, dischi da 320 mm con pinze anteriori a 4 pistoni, pneumatici 215/40 R18 e 245/40 R18. Una scheda tecnica che rende giustizia a un progetto coerente e raffinato, capace di coniugare leggerezza e prestazioni con una cura del dettaglio degna di una sportiva moderna.