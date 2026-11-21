Coprisedili Sparco e Red Bull scontati nella Black Brico Week: prezzi, caratteristiche e modalità di acquisto.

Nel materiale fornito compare una selezione di coprisedili per auto proposti da Eurobrico nell’ambito della promozione Black Brico Week, con spedizione gratuita e scadenza dell’offerta fissata al 30 novembre. La maggior parte dei prodotti è di marca Sparco oppure Red Bull, e comprende set universali, singoli elementi e alcuni accessori per animali e per camion.

Il materiale riporta anche la disponibilità di consegna a domicilio o presso un pick up point, con una consegna stimata tra martedì 24 e lunedì 30 novembre per il set Sparco SPC1011, e la possibilità di ordinare in negozio per la consegna a casa. Alcuni punti vendita risultano indicati come chiusi nell’elenco.

Set Sparco universali

I set Sparco SPC1011 sono proposti in più varianti di colore: blu, grigio e rosso, con prezzo scontato del 20% da 71,50 euro a 57,20 euro per la versione blu. Il materiale descrive coprisedili anteriori e posteriori in poliestere, impermeabili e traspiranti, con agganci inclusi e poggiatesta singoli. Le versioni SPC1016 nero/blu e nero/grigio a nido d’ape, e la SPC1042 nero/blu a quadri, rientrano nella stessa offerta, con sconti del 20%. Per il set SPS402 nero da 3 mm il prezzo scontato è di 47,96 euro.

Coprisedili Red Bull Powerbar

La linea Red Bull Powerbar comprende più set, da un singolo schienale a set da 2 o 4 pezzi, con uno sconto del 14,5%. Il set da 4 pezzi è indicato a 67,07 euro, mentre quello da 2 pezzi a 47,52 euro. Il materiale segnala anche un set da 2 pezzi con sconto del 33%, portato a 29,95 euro con scadenza della promo al 2 dicembre.

Altri accessori

Nell’elenco compaiono anche coprisedili singoli in colori assortiti, coprisedili anteriori Quick Cover lavabili in lavatrice, salvasedili universali, un coprisedile per camion in Skeentex e poliestere e un seggiolino coprisedile per animali da 40x40x25 cm. Questi ultimi prodotti non sono compatibili con sedili dotati di airbag laterali integrati, come indicato nelle schede.