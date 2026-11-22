Novantatré cartelli di grande formato per ricordare a chi guida i rischi della strada e il rispetto dell'ambiente.

La Città metropolitana di Torino ha avviato una campagna di comunicazione sulle strade dedicata alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente. Il piano prevede l’installazione di 93 cartelli stradali di grande formato lungo i circa 2.900 chilometri di strade provinciali che l’Ente gestisce.

I pannelli sono stati ideati da un gruppo di lavoro interno all’amministrazione, composto da dipendenti del Dipartimento Viabilità e Trasporti e della Direzione Comunicazione. L’installazione è ancora in corso su alcuni tratti, scelti in base ai flussi di traffico, ai tassi di incidentalità e ai punti in cui più spesso vengono abbandonati rifiuti ingombranti.

Quattro temi per i cartelli

I messaggi ruotano attorno a quattro soggetti. Il primo riguarda i cantonieri, che ogni giorno lavorano sulle strade metropolitane e che devono poter operare in sicurezza, con la velocità ridotta in prossimità dei cantieri. Il secondo invita i motociclisti a moderare la velocità e a percorrere con prudenza i tratti segnalati come potenzialmente pericolosi. Il terzo richiama i pericoli dell’uso del cellulare alla guida, che distoglie l’attenzione dalla strada, dagli altri utenti, da pedoni e ciclisti. Il quarto denuncia il malcostume dell’abbandono dei rifiuti.

Il vicesindaco metropolitano con delega ai Lavori Pubblici, Jacopo Suppo, ha spiegato la finalità della campagna: «Con i 93 grandi cartelli in corso di installazione vogliamo sensibilizzare sui temi dell’incidentalità stradale e dell’abbandono dei rifiuti». Suppo ha aggiunto che gli interventi dell’Ente devono essere accompagnati da una presa di coscienza collettiva. Secondo lui gli incidenti sono ancora troppi, e molti dipendono dalla velocità eccessiva e da comportamenti scorretti di chi è alla guida.

Le strade coinvolte nel Ciriacese, nel Canavese e nel Pinerolese

Una parte dei cartelli riguarda le arterie tra il Ciriacese, le Valli di Lanzo e il Canavese. Sulla SP 2 sono previste installazioni a Ciriè, Balangero, Lanzo Torinese, Mathi, San Maurizio Canavese e Nole. Sulla SP 1 i punti sono a Robassomero, Venaria Reale, Lanzo Torinese e Cafasse. La SP 267 interessa Mappano, Leinì e Lombardore.

Nel Canavese e nella collina sono previsti cartelli sulla SP 460 a Salassa e Cuorgnè, sulla SP 222 a Ozegna e Colleretto Giacosa, sulla SP 40 a Volpiano e San Benigno Canavese, sulla SP 81 a Mazzè, sulla SP 3 a Volpiano e Settimo Torinese, sulla SP 501 a Borgaro Torinese e sulla SP 8 a Givoletto, Druento e Collegno.

Il piano tocca anche la Collina, il Chivassese, la Val di Susa e il Pinerolese. Sulla SP 24 le installazioni riguardano Caselette, Avigliana, Condove, Susa, Bussoleno e altri comuni della valle, mentre la SP 23 copre Pinerolo, Nichelino, Candiolo e Fenestrelle. Altre provinciali interessate sono la SP 161, la SP 20, la SP 6, la SP 143, la SP 142, la SP 122, la SP 29 e la SP 129, con punti a Orbassano, Chieri, Carignano, Poirino, Carmagnola e in altri comuni dell’area sud.