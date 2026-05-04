Antonelli vince il Gran Premio di Miami e rafforza la leadership mondiale

Andrea Kimi Antonelli conquista il GP di Miami e porta la Mercedes in testa ai Costruttori; la gara è stata decisa da strategie, un problema Ferrari e una penalità che ha modificato l'ordine d'arrivo

Il Gran Premio di Miami ha consegnato un risultato netto nel campionato: Andrea Kimi Antonelli ha vinto la gara disputata domenica 3 maggio, consolidando la sua leadership nella classifica piloti. La corsa in Florida è stata una combinazione di scelta gomme, gestione del traffico e interventi dei commissari che hanno influito sul risultato finale. Dietro al bolognese si sono piazzate le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre una penalità ha cambiato la sorte della Ferrari di Charles Leclerc.

La dinamica della gara e i protagonisti

La partenza ha visto movimento in testa ma è stata la strategia a decidere la prova. Antonelli, scattato dalla pole position, ha perso qualche posizione nelle prime fasi ma ha sfruttato un pit stop e l’efficacia dell’undercut per rimontare. Al traguardo il distacco da Lando Norris è stato di +3.264 secondi, mentre Oscar Piastri ha completato il podio a +27.092 secondi. Più indietro hanno chiuso George Russell e Max Verstappen, con Lewis Hamilton che ha beneficiato dei movimenti in classifica dovuti alle sanzioni inflitte dopo la gara.

Strategie e performance

La chiave della vittoria è passata dalla gestione delle gomme e dal tempismo dei pit stop. Il team Mercedes ha applicato una strategia che ha sfruttato le Pirelli hard nel momento giusto, consentendo ad Antonelli di trovare un ritmo costante. In pista si è percepita la differenza tra chi ha puntato su un approccio più aggressivo nelle fasi iniziali e chi ha privilegiato la conservazione delle mescole. L’effetto combinato di guida pulita, strategia e comunicazione con i box ha fatto la differenza sul risultato finale.

Penalità, decisioni dei commissari e conseguenze

Nel corso della gara i commissari hanno esaminato alcune uscite di pista ritenute ripetute e non giustificate. A Charles Leclerc è stata comminata una 20 secondi penalità per essere uscito più volte dal tracciato e per aver continuato la gara nonostante le noie tecniche della vettura. Questa sanzione ha retrocesso il monegasco dalla sesta alla ottava posizione definitiva, con la conseguenza che Lewis Hamilton ha guadagnato una posizione in classifica d’arrivo.

Impatto sulla classifica d’arrivo

L’ordine d’arrivo, dopo l’applicazione delle penalità, ha confermato Antonelli davanti a Norris e Piastri. Più in dettaglio: 1) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 2) Lando Norris (McLaren) a +3.264, 3) Oscar Piastri (McLaren) a +27.092, 4) George Russell (Mercedes) a +43.051, 5) Max Verstappen (Red Bull) a +43.949, 6) Lewis Hamilton (Ferrari) a +53.753, 7) Franco Colapinto (Alpine) a +1’01″871, 8) Charles Leclerc (Ferrari) con penalità. Tra i top ten hanno completato la zona punti anche Carlos Sainz e Alexander Albon. Questi riscontri mostrano come pochi secondi e decisioni extra-gara possano stravolgere il verdetto della pista.

Classifiche aggiornate e scenari per il campionato

Il successo ha permesso ad Antonelli di raggiungere la soglia dei 100 punti, allungando su George Russell che rimane relativo secondo con 80 punti. La classifica piloti vede ora Antonelli primo, seguito da Russell, Leclerc e Norris; Hamilton condivide la zona alta con 51 punti, alla pari con Norris. In chiave team, la Mercedes guida la graduatoria costruttori con 180 punti, seguita da Ferrari a 110 e dalla McLaren a 94. Questi numeri riassumono la forza attuale delle squadre e evidenziano come la lotta per il titolo rimanga aperta nonostante il vantaggio di Antonelli.

Sguardo ai prossimi appuntamenti

Lo sguardo del circus si sposta già verso le prossime tappe; il calendario prevede il Gran Premio del Canada a Montreal, in programma dal 22 al 24 maggio, che adotterà una formula simile a Miami con sprint e qualifica distribuita nei primi due giorni. Le squadre cercheranno di capitalizzare i punti raccolti e di migliorare i punti deboli emersi in Florida, soprattutto sul fronte dell’affidabilità e del rispetto dei limiti del tracciato, elementi che si sono rivelati decisivi in questa tappa.

Infine, la vittoria di Antonelli non è passata inosservata a livello istituzionale: rappresentanti nazionali e figure del motorismo hanno sottolineato l’importanza del risultato come segnale del talento emergente e del lavoro dei team. La combinazione di giovani piloti competitivi, scelte strategiche e decisioni dei commissari rende il campionato ancora più imprevedibile e affascinante per gli appassionati.