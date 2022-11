La stagione vissuto dalla Scuderia Ferrari potrebbe chiudersi con un grande cambiamento. Nonostante la smentita, Frederic Vasseur sembra pronto a prendere il posto di Mattia Binotto come team principal. Ecco chi è Frederic Vasseur.

Frederic Vasseur: chi è l’attuale team principal Alfa Romeo

Il nome di Frederic Vasseur sembra essere destinato ad associarsi a quello della Scuderia Ferrari. L’attuale team principal Alfa Romeo potrebbe infatti prendere il posto di Mattia Binotto, nonostante la Scuderia di Maranello abbia prontamente smentito.

Ma chi è Frederic Vasseur? Classe 1968, Vasseur nasce a Darevil, in Francia. L’ingegnere francese, prima del suo arrivo in F1, vanta però un curriculum invidiabile.

Vasseur si avvicina al motorsport nel 1996, anno in cui assieme a Renault fonda il team ASM. Due anni dopo l’inizio dell’avventura, per Vasseur è tempo del primo successo, ovvero il titolo di Formula 3.

Dal 2004 al 2007 il team di Vasseur, grazie anche alla collaborazione con Mercedes e quello che al tempo era uno sconosciuto Lewis Hamilton, domina la Formula 3 Euroserie.

Frederic Vasseur fonda anche un altro team, ART, questa volta assieme a Nicolas Todt, figlio di Jean Todt.

Nel 2006 Vasseur vince il titolo GP2 con Hamilton, mentre l’anno prima era stato Rosberg a imporsi. L’ultimo successo della ART Grand Prix è il campionato piloti 2018, vinto da George Russell.

Chi è Frederic Vasseur: dall’esordio in F1 alla possibile Scuderia Ferrari

Il debutto nella classe regina del motorsport arriva nel 2016. Frederic Vasseur è infatti ingaggiato dalla Renault come team principal. L’avventura nella scuderia francese è però di breve durata.

Alla fine della stagione Vasseur, dopo alcuni disaccordi con l’amministratore delegato Abiteboul, lascia Renault. Un anno dopo, nel 2017, sarà Peter Sauber ad annunciare Vasseur come amministratore delegato di Sauber Motorsport e team principal della stessa scuderia di F1. Ruolo che ricopre anche attualmente.

Le voci sul possibile passaggio a Maranello arrivano a seguito di una stagione complicata per la Scuderia fondata da Enzo Ferrari. Corteggiato dalla famiglia Elkann già lo scorso anno, Vasseur potrebbe essere l’uomo giusto Ferrari non solo per i suoi successi imprenditoriali e di gestione.

L’ingegnere francese vanta infatti un ottimo rapporto con Charles Leclerc. L’esordio in F1 del pilota monegasco è infatti avvenuto nel 2018 in Sauber e, inoltre, Nicolas Todt è l’attuale manager del numero 16 della Rossa. Il bisogno di ricucire i rapporti con Leclerc potrebbe così portare al cambio di vertice nella Scuderia, con Vasseur che, già dal mese di gennaio, potrebbe subentrare a Binotto.

