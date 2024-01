Fiat 600 1.2 hybrid: scheda tecnica e prezzo

La nuova Fiat 600 si è già mostrata nella sua variante elettrica pronta per abbracciare il cambiamento in corso nell’ automotive ma per chi non volesse cedere al nuovo che avanza vi è la possibilità di acquistare la versione dotata di un motore termico a cui è stato aggiunto un motore elettrico rendendola un’ibrida. In questo articolo ne vediamo la scheda tecnica ed il prezzo d’acquisto.

LEGGI ANCHE: Cinture di sicurezza per auto, come funzionano

Fiat 600 1.2 hybrid: la scheda tecnica

La Fiat 600 termica è spinta da un motore tre cilindri turbocompresso che può sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a cui è abbinato un piccolo motore elettrico che permette di aggiungere altri 29 cavalli.

La potenza effettiva della 600 1.2 hybrid è quindi di 129 cavalli che le permettono di scattare da 0 a 100 in 11 secondi. Un valore elevato per la tipologia di vettura, in gran parte derivato dal peso che non è ancora stato dichiarato da Fiat ma non sarà sicuramente piuma.

Il cambio che adotta questa versione è un 6 marce automatico che si adatta perfettamente al comfort derivante da un uso cittadino ed autostradale due situazioni in cui potrà offrire buone prestazioni.

Uno scatto da fermo a 100 all’ora oltre i 10 secondi non è sicuramente un dato stimolante ma la casa del Lingotto avrà avuto sicuramente i propri motivi per privilegiare un motore “lento” nel prendere velocità.

LEGGI ANCHE: Le migliori microcar senza patente

Il prezzo

Il prezzo della versione base della 600 hybrid è di 24.950€ sicuramente competitivo nel segmento B dove si va ad inserire. Viene offerto un sistema di infotainment da 10.25″ e il pacchetto base per gli ADAS con i sensori di parcheggio ed i gruppi ottici a LED così come i fendinebbia.

Nella versione più accessoriata “La Prima” aumentano le assistenze alla guida ADAS e vi è la possibilità di migliorare lo stile con i cerchi da 18 pollici diamantati di colore nero, il clima automatico ed il cruise control adattivo.