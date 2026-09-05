Antonio Giovinazzi conquista la pole position ad Austin

La pista del Circuit of The Americas ad Austin ha visto la Ferrari dominare le qualifiche della Lone Star Le Mans 2026. Antonio Giovinazzi ha portato la Ferrari #51 in pole position con un giro perfetto, eguagliando il tempo di Jack Aitken sulla Cadillac #38.

La competizione è stata estremamente serrata, con solo 0.050 secondi a separare il poleman dal quarto classificato, la sorprendente Aston Martin #007. Questo risultato dimostra l’equilibrio e la competitività del campionato.

La battaglia per la pole position

La sessione di qualifiche è stata un vero e proprio thriller con i piloti che si sono sfidati fino all’ultimo secondo. Giovinazzi ha segnato un tempo di 1:52.445 identico a quello di Aitken, ma ha ottenuto la pole grazie al regolamento che premia chi fa segnare per primo il crono di riferimento.

Charles Milesi sull’Alpine #35 ha chiuso a soli 29 millesimi dalla vetta, dimostrando la grande competitività delle vetture in pista. La Ferrari #50 di Nielsen partirà quinta, seguita dall’Alpine #36 e dalla Toyota #8.

Le sorprese delle qualifiche

Tra le sorprese delle qualifiche, la Genesis ha fatto il suo debutto con due vetture nella top ten, mentre le BMW hanno avuto maggiori difficoltà, non riuscendo ad accedere alla Hyperpole.

La Toyota leader del campionato costruttori, si è piazzata settima e nona, condividendo le file dello schieramento con la debuttante Genesis. La Ferrari AF Corse #83 con Kubica al volante, è stata eliminata già nella fase di qualifica, classificandosi quattordicesima.

Il dominio delle Aston Martin in LMGT3

Nella classe LMGT3 le Aston Martin Heart of Racing hanno dominato, monopolizzando la prima fila. Eduardo Barrichello sulla Aston Martin #23 ha conquistato una splendida pole position, seguito dal compagno di squadra Robichon sulla gemella Aston Martin #27.

Terza piazza per la Porsche #91 di Manthey, seguita dalla Ford Mustang #77 di Proton Competition. La McLaren #58 di Garage59 ha chiuso quinta, dimostrando la grande competitività della classe LMGT3.

Le qualifiche della Lone Star Le Mans 2026 hanno regalato uno spettacolo incredibile, con la Ferrari che ha dominato le Hypercar e le Aston Martin che hanno fatto il vuoto nella classe LMGT3. La gara promette di essere emozionante, con le vetture pronte a sfidarsi per la vittoria.