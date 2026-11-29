Ariel Safe unisce l'usato certificato di Ariel Car alla localizzazione LoJack. Ecco cosa prevede il programma e che cosa controllare prima di acquistare.

Chi compra un’auto usata controlla in genere il chilometraggio, lo storico dei tagliandi e lo stato della vettura durante la prova su strada. Con il nuovo programma Ariel Safe, la protezione dal furto entra anche nella scelta dell’usato. Il programma nasce dalla collaborazione tra LoJack, società specializzata in soluzioni telematiche per il recupero dei veicoli rubati, e Ariel Car, rete dedicata alla vendita di auto aziendali usate e tracciabili. Il lancio è stato annunciato il 26 novembre 2026.

Come funziona il dispositivo sulle auto ex noleggio

Il programma è rivolto ai clienti che acquistano una vettura negli otto saloni Ariel Car. Chi lo desidera può far installare sul veicolo la tecnologia LoJack, che lavora con la radiofrequenza e serve a localizzare l’auto dopo un furto.

Secondo LoJack, il sistema è pensato anche per i casi in cui i dispositivi satellitari incontrano difficoltà, come parcheggi sotterranei, garage e container. Il servizio include una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 e una squadra di specialisti sul territorio che lavora al ritrovamento dei veicoli rubati.

Per chi installa il dispositivo sono previsti possibili benefici assicurativi, secondo le condizioni delle compagnie aderenti.

Le dichiarazioni dei due partner

Nicola Mannari, Emea Senior Sales Director di LoJack, ha spiegato che il peso del canale dell’usato è sempre più importante e che Ariel Safe amplia l’accesso alle soluzioni LoJack grazie a una rete commerciale capillare. Ha inoltre sottolineato la volontà di diffondere una cultura della sicurezza che accompagni l’auto durante tutto il suo ciclo di vita.

Cecilia Tabarelli, direttrice Sviluppo e Trasformazione Remarketing di Ariel Car, ha dichiarato: “Chi sceglie un’auto usata cerca convenienza, ma soprattutto certezze: sulla qualità del veicolo, sulla trasparenza dell’acquisto e sulla possibilità di preservarne il valore nel tempo”. Secondo Tabarelli, la partnership serve a offrire un servizio aggiuntivo che rafforzi il rapporto di fiducia con i clienti.

Cosa valutare prima di scegliere

La protezione dal furto resta un servizio in più, e la scelta dell’auto viene prima. Conviene chiedere lo storico delle manutenzioni, verificare il chilometraggio e fare una prova su strada. Per i modelli ex noleggio di Ariel Car è disponibile la Carta d’identità dell’auto, che riporta chilometri certificati e manutenzioni documentate.

Il dispositivo può agevolare il recupero del veicolo, ma l’eventuale rimborso dipende dalla polizza sottoscritta. Per confrontare due offerte, conviene chiedere preventivi per la stessa vettura, con e senza il dispositivo, e farsi indicare per iscritto il costo dell’installazione, la durata del servizio e il costo di un eventuale rinnovo. Va verificato anche cosa succede al contratto in caso di cambio o rivendita dell’auto. Infine, nel confronto vanno inclusi il prezzo dell’auto, la manutenzione prevista, la polizza e il costo del servizio.