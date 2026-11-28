La Toyota Aygo X cambia formula: carrozzeria rialzata, motore full hybrid e quattro allestimenti, con la GR Sport come versione più sportiva.

La Toyota Aygo X aggiorna la formula della city car con una carrozzeria rialzata e il passaggio al full hybrid. Il motore benzina lascia il posto a un sistema elettrificato abbinato solo al cambio automatico. Restano invariate le dimensioni compatte, con 3,78 metri di lunghezza, e l’abitacolo a quattro posti.

La gamma si articola in quattro allestimenti: Aygo X, Icon, Premium e GR Sport. I prezzi partono da 20.850 euro.

Allestimenti e dotazioni

La versione d’ingresso Aygo X monta cerchi in acciaio da 17″, fari anteriori alogeni, climatizzatore automatico e telecamera posteriore. La strumentazione ha un display da 7″, mentre il touchscreen Toyota Touch 3 misura 9″ e collega lo smartphone in wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Di serie ci sono anche il freno di stazionamento elettrico con funzione Hold e il pacchetto Toyota Safety Sense, con frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’attenzione del conducente.

La Icon aggiunge cerchi in lega da 17″, carrozzeria bicolore, vetri posteriori oscurati, fari a LED e retrovisori ripiegabili elettricamente. All’interno mantiene il sistema multimediale da 9″ e introduce la ricarica wireless dello smartphone e l’avviamento con pulsante. A richiesta è disponibile l’Easy Pack, che riunisce accesso senza chiave e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica.

La Premium monta cerchi da 18″ e il sistema Toyota Smart Connect, con touchscreen da 10,5″, navigazione connessa e aggiornamenti software a distanza. Il climatizzatore è bizona, con purificatore d’aria Nanoe-X. L’impianto audio JBL, i sedili anteriori riscaldabili e il tetto in tela apribile elettricamente fanno parte del Look Pack optional.

La GR Sport

La GR Sport ha una calandra dedicata, cerchi da 18″ specifici e il tetto a contrasto. Il volante è rivestito in parte traforato e la taratura delle sospensioni anteriori cambia. Il Tech Pack optional aggiunge sedili riscaldabili e un impianto JBL con subwoofer.

Motore e prestazioni

Tutte le versioni usano il sistema 1.5 Hybrid, che combina il tre cilindri benzina con un motore elettrico per una potenza complessiva di 116 CV. La trazione è anteriore e l’unico cambio è l’automatico e-CVT. La batteria si ricarica durante la marcia e in rilascio, senza bisogno di collegarla alla presa.

Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9,2 secondi e la velocità massima è di 172 km/h. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP vanno da 3,7 a 3,9 l/100 km.

Prezzi e concorrenti

Ecco i prezzi dei quattro allestimenti, tutti con motore 1.5 Hybrid: Aygo X 20.850 euro, Icon 23.350 euro, Premium 24.950 euro e GR Sport 25.950 euro.

Tra le alternative compaiono la Fiat Pandina, la Kia Picanto e la Suzuki Swift. La Pandina (3,69 metri, da 15.950 euro) e la Picanto (3,60 metri, da 17.800 euro) sono le più vicine alla Toyota per vocazione cittadina e ingombri contenuti. La Swift, lunga 3,86 metri e venduta da 21.450 euro, propone una meccanica mild hybrid e la possibilità del 4×4. La Dacia Sandero Stepway è più lunga, con 4,10 metri, ma offre il full hybrid a 20.800 euro, cifra vicina a quella della Aygo X.

La formula in abbonamento

In Germania la Aygo X Hybrid è proposta anche in auto-abbonamento sulla piattaforma Faaren, con la rata di 277 euro al mese per sei mesi, contro i 292 euro di listino. L’offerta, legata al Black Deal, scade lunedì 30 novembre. Il pacchetto include assicurazione, manutenzione, bollo e pneumatici invernali, mentre il chilometraggio è di 1500 chilometri al mese nella versione base.