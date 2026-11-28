Cinque stelle e 96% per la Ford Puma Gen-E: consumi, autonomia invernale e confronto con le ibride plug-in nei test Green NCAP.

Quanto consuma un’auto elettrica nell’uso di tutti i giorni? I consumi dichiarati dalle case automobilistiche e i test di omologazione non bastano a rispondere. Green NCAP, programma indipendente che valuta efficienza energetica e impatto ambientale con prove in laboratorio e su strada, misura le vetture anche con freddo e in autostrada.

Nell’ultima tornata di prove, pubblicata il 26 novembre 2026, la protagonista è la Ford Puma Gen-E, SUV completamente elettrico.

La Ford Puma Gen-E: 5 stelle e 96%

La Puma Gen-E ottiene 5 stelle e un punteggio complessivo del 96%. Nella categoria dell’efficienza energetica raggiunge 9,8 punti su 10, un risultato che la pone ai vertici delle elettriche analizzate da Green NCAP, con una sola eccezione: la più piccola e leggera Dacia Spring.

Il merito, secondo le prove, sta nella gestione dell’energia e nella batteria da 54 kWh. Su strada sono stati rilevati valori fino a 13,3 kWh/100 km. A -7 °C, in autostrada e senza pompa di calore, la vettura ha comunque mantenuto consumi relativamente contenuti.

Green NCAP stima un’autonomia reale di 303 km nella guida mista con clima mite e di 190 km in inverno. Per la ricarica in corrente continua dal 10 all’80% servono poco più di 24 minuti. Nella categoria dei gas serra la Puma ottiene 10/10, con 102,5 g di CO2 equivalente per chilometro sull’intero ciclo di vita, batteria compresa.

Il confronto con tre ibride plug-in

La BYD Dolphin G DM-i Comfort ottiene l’88% e 4,5 stelle, con 97 km in modalità elettrica. Nel test a -7 °C completa il percorso senza avviare il motore a benzina. L’Audi Q3 e-hybrid si ferma al 77% e 4 stelle, con 106 km elettrici. La Toyota C-HR Plug-in Hybrid raggiunge il 70% e 4 stelle, poco sopra la full hybrid al 66%: la batteria da 13,6 kWh limita la guida elettrica e, a -7 °C, il motore termico si è avviato subito.

Green NCAP ricorda che i benefici di una plug-in dipendono da quanto spesso si ricarica e da quanta strada si percorre in elettrico. Il punteggio di sostenibilità non valuta la sicurezza in caso d’urto.