Quanto costa davvero guidare un'auto elettrica ogni giorno? Consumi, tariffe di ricarica e durata delle batterie a confronto con benzina e diesel.

Il costo di un’auto elettrica dipende in gran parte da come viene usata. Un conto è la cifra indicata nelle schede tecniche, un altro è il consumo che si registra nel traffico cittadino, nei tragitti brevi e nelle ricariche fatte a casa o in colonnina. Le informazioni disponibili su questi temi permettono di fare un primo confronto concreto tra elettrico e motori tradizionali.

Il punto di partenza è il consumo. Il crossover Leapmotor B03X, distribuito in Italia da Stellantis, ha fatto registrare nelle prime prove su percorsi prevalentemente urbani ed extraurbani valori compresi tra 11 e 13,5 kWh per 100 km circa. L’autonomia dichiarata è di 382 km per la versione con batteria da 53 kWh, mentre quella da 39,8 kWh arriva a 292 km.

Consumi in città e sulle lunghe percorrenze

I dati raccolti nei test riguardano soprattutto il traffico urbano. Sulle strade extraurbane e in autostrada il consumo sale, e i rilevamenti fatti a Balocco non coprono ancora le lunghe percorrenze autostradali né il freddo invernale più intenso. Su questi due aspetti i valori restano da verificare.

Anche la ricarica rapida incide sui tempi. Per la batteria più grande, il passaggio dal 10 all’80% richiede 21 minuti in condizioni ottimali con una colonnina in corrente continua. Con una ricarica meno potente servono quasi 5 ore.

Quanto costa ricaricare a casa e in colonnina

L’Osservatorio prezzi Adiconsum–TariffEV ha calcolato la spesa energetica per 10.000 km. Con ricarica domestica, a una tariffa di 0,26 euro/kWh e un consumo di 13 kWh ogni 100 km in città, il costo stimato è di 338 euro. Rispetto alla benzina il risparmio è di 739 euro, pari al 68,6%, e rispetto al diesel di 758 euro, pari al 69,2%.

Con le colonnine pubbliche il quadro cambia. Le medie rilevate sono di 0,63 euro/kWh in corrente alternata e di 0,75 euro/kWh in corrente continua e HPC. A parità di chilometri la spesa sale a 819 euro in AC e a 975 euro in DC e HPC. Restano sotto i 1.077 euro della benzina e i 1.096 euro del diesel, ma il margine si riduce, soprattutto con le ricariche rapide.

Il GPL, nello stesso scenario, costa 693 euro. È meno delle due ipotesi di ricarica pubblica e più di quella domestica. Le tariffe elettriche riguardano ottobre, mentre i prezzi dei carburanti sono quelli del Lazio aggiornati alla data di pubblicazione del rapporto, avvenuta il 25 novembre 2026.

Il consumo elettrico dell’Osservatorio sale da 13 kWh/100 km in città a 20 kWh/100 km in autostrada. Le cifre del risparmio valgono quindi solo per il tipo di percorso considerato. Il calcolo riguarda soltanto la spesa per l’energia: acquisto del veicolo, manutenzione, bollo e altri costi sono esclusi, e con questi dati non si può stabilire in quanto tempo si recupera un eventuale prezzo iniziale più alto.

Durata delle batterie nel tempo

Sulla durata delle batterie il timore più diffuso riguarda il deterioramento nel tempo. Due esperti del settore, Jérôme Bodelle, CEO di CRITT M2A, azienda francese specializzata nel collaudo delle batterie, e Rémi Filipiak, esperto di questo tipo di test, hanno risposto ai dubbi degli automobilisti. Secondo loro “Oggi le batterie possono raggiungere, o addirittura superare, il milione di chilometri”.

Come esempio citano i taxi elettrici in Cina, che hanno già percorso tra 600.000 e 800.000 chilometri. La batteria, in questi casi, non ha più la capacità del primo giorno, ma può ancora percorrere svariati chilometri.

Anche la ricarica rapida viene ridimensionata come rischio. Secondo i due esperti “Oggi le celle vengono sottoposte ripetutamente a ricariche ultraveloci senza mostrare un invecchiamento accelerato”.

Sul prezzo futuro delle batterie, i due esperti prevedono che migliorerà soprattutto il rapporto tra qualità e costo, perché produrre batterie migliori non dovrebbe costare necessariamente di più. Sulle batterie allo stato solido invitano alla prudenza e non si aspettano una tecnologia unica che sostituisca tutte le altre, dato che le batterie agli ioni di litio hanno ancora margini di miglioramento.

Per chi valuta un’auto elettrica per l’uso di tutti i giorni, i numeri più utili sono il consumo medio reale nel proprio percorso abituale e la tariffa pagata per ricaricare. Con questi due dati si può stimare la spesa annua, da confrontare con quella del carburante usato oggi.