Una berlina elettrica da 490 CV mai prodotta in serie va all'asta a Trollhättan, insieme a prototipi e progetti.

A Trollhättan, in Svezia, si chiude un altro capitolo legato alla storia automobilistica della Saab. Dal 25 novembre 2026 la piattaforma svedese Klaravik ospita l’asta della Nevs Emily GT, una berlina elettrica sviluppata da una squadra di tecnici nella quale figuravano numerosi ex ingegneri Saab. L’auto non è mai arrivata alla produzione di serie.

All’asta non ci sono soltanto le automobili. Carrozzerie, componenti, attrezzature e disegni tecnici cercano un nuovo proprietario, e la vendita riguarda tutto ciò che servì a realizzare i prototipi.

Quattro motori elettrici, una berlina da 490 CV

Lo sviluppo della Emily GT cominciò tra il 2019 e il 2020, negli stessi ambienti che per decenni avevano ospitato la produzione delle Saab. Gli ingegneri scelsero una soluzione poco convenzionale: un motore elettrico in ciascuna ruota, quattro ruote motrici in totale. L’idea era superare alcuni vincoli delle architetture tradizionali sfruttando la gestione indipendente della coppia.

La potenza complessiva raggiunge i 360 kW, circa 490 CV. L’auto fu presentata nella primavera del 2023 e attirò interesse soprattutto per l’originalità delle soluzioni. Il progetto, però, non andò oltre alcuni prototipi.

Cosa viene venduto e a quali condizioni

La vendita comprende quattro esemplari completi, che secondo gli organizzatori sono gli unici che verranno mai offerti in una vendita pubblica. Si aggiunge una quinta automobile, usata come muletto durante lo sviluppo, oltre a carrozzerie, ricambi, accessori e documentazione progettuale.

Un collezionista potrebbe voler conservare una delle rarissime Emily GT, mentre per un acquirente industriale avrebbero valore soprattutto i disegni e i componenti usati nello sviluppo. Le offerte si possono presentare online fino al 9 dicembre 2026.

Nina Selander, amministratrice delegata di NEVS, si aspetta che l’iniziativa attiri gli appassionati Saab di tutto il mondo. Carita Nero, CEO di Klaravik, descrive la vendita come fuori dall’ordinario e ne affida il compito di accompagnare con dignità l’uscita della Emily GT dalla sua città natale.

Anche il robotaxi Sango va all’asta

Klaravik mette all’asta anche Pons, un altro progetto sviluppato da NEVS e presentato nel 2020. Pons doveva ripensare il trasporto pubblico urbano con veicoli elettrici a guida autonoma. La sua realizzazione concreta era il robotaxi Sango, pensato per sei passeggeri, con un abitacolo divisibile da pareti per chi preferisce viaggiare da solo. La vendita comprende l’unico veicolo completo realizzato e il materiale del suo sviluppo.

Per Trollhättan sono giorni malinconici. La Emily GT è l’ultima automobile sviluppata nella città che per oltre mezzo secolo ha legato il proprio nome alla Saab. Per ora la berlina attende un acquirente.