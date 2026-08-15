Aston Martin 2026: Alonso e Stroll tra rinnovi e incertezze

Fernando Alonso e Lance Stroll potrebbero lasciare l'Aston Martin alla fine del 2026. Scopriamo le ultime novità sui contratti e le sfide tecniche del team britannico.

La Formula 1 è entrata nella pausa estiva, ma le domande sul futuro dei piloti dell’Aston Martin rimangono aperte. Fernando Alonso e Lance Stroll, entrambi con contratti in scadenza a fine 2026, sono al centro delle attenzioni. Alonso, due volte campione del mondo, sembra intenzionato a continuare almeno fino al 2028, mentre il futuro di Stroll è più incerto.

Fernando Alonso: un futuro oltre i 47 anni

Fernando Alonso, che compirà 47 anni nel 2028, ha dichiarato che la sua decisione di rimanere in Formula 1 non dipenderà solo dalla competitività della vettura. Il pilota spagnolo ha affermato che il divertimento al volante sarà un fattore determinante. Questo è un segnale positivo per Adrian Newey, team principal dell’Aston Martin, che sta lavorando per migliorare la prestazioni della AMR26.

Alonso ha conquistato un solo punto in questa stagione, mentre Stroll è ancora a zero. La squadra britannica occupa il 10° posto nel Campionato Costruttori, ma gli aggiornamenti introdotti in Ungheria potrebbero rappresentare un primo passo verso una seconda parte di stagione più positiva.

Lance Stroll: un futuro legato alla competitività della vettura

Lance Stroll, figlio del proprietario del team Lawrence Stroll, ha un contratto che potrebbe essere rinnovato con minor difficoltà. Tuttavia, secondo l’ex pilota Juan Pablo Montoya, Stroll potrebbe lasciare l’Aston Martin se la vettura non dovesse migliorare. Montoya ha dichiarato: “Stroll lascerà se la vettura non migliorerà”.

La versione B della AMR26, introdotta in Ungheria, ha mostrato alcuni progressi, ma non è stata sufficiente per conquistare punti. Alonso è riuscito a raggiungere la Q2, mentre Stroll ha concluso il Gran Premio al 13° posto. Montoya ha riconosciuto i progressi mostrati dall’Aston Martin in Ungheria, ma ha sottolineato che la situazione deve migliorare significativamente.

La sfida di Adrian Newey

Adrian Newey, team principal e managing technical partner dell’Aston Martin, è “piuttosto fiducioso” sulla possibilità che Alonso possa rimanere anche nel 2027. Tuttavia, il futuro di Stroll appare più incerto. Newey sta lavorando su ulteriori aggiornamenti per la vettura, mentre Honda dovrebbe portare una power unit rivista al Gran Premio d’Olanda, al termine della pausa estiva.

Montoya ha riconosciuto i progressi mostrati dall’Aston Martin in Ungheria, ma ha sottolineato che la situazione deve migliorare significativamente. “Penso che quella gara in Ungheria abbia dato nuova vita a loro. È stato un po’ come se all’improvviso avessero pensato: ‘Ehi, aspettate un attimo, questa situazione sta tornando interessante’.”

L’Aston Martin ha accumulato un solo punto in questa stagione, insieme alla Cadillac. La squadra britannica è all’ultimo posto nel Campionato Costruttori, ma gli aggiornamenti introdotti in Ungheria potrebbero rappresentare un primo passo verso una seconda parte di stagione più positiva.