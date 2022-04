Aston Martin Virage 6.3 spegne trenta candeline

Nel 1992, Aston Martin ha pompato il grande motore V8 della Virage a più di sei litri. Ebbene, l’auto ha festeggiato il suo 30° compleanno! Nel 1988, quando fu presentata, la Virage è stata semplicemente la prima vera nuova Aston per quasi 20 anni.

Quindi, naturalmente, è stato un evento, tuttavia presto seguito da altri. Oltre alla Virage, Aston Martin stava tornando alla competizione dopo 25 anni di assenza, puntando direttamente alla classe dei prototipi di endurance. La AMR1 ha segnato l’inizio di una nuova era per Aston Martin, che ha finalmente preso di nuovo dei rischi.

Per l’occasione, il servizio ha fatto un tentativo con la Virage: il 5.3 V8 interamente in alluminio è stato portato a 6.3, creando la versione omonima.

L’aumento della cilindrata era il risultato dell’impegno di Aston Martin nelle corse.

Aston Martin Virage: la Muscle Car britannica

Gli inglesi si sono regolarmente rivolti agli americani per i V8 in passato, e questo blocco non fa eccezione. La versione base da 5,3 litri era stata affidata alla società americana Callaway. La variante 6.3, oggetto del nostro articolo, ha diritto ad alcune parti Cosworth (pistoni, in particolare).

Il risultato è un motore che va da 335 a poco più di 500 CV, sempre naturalmente aspirato.

La Virage aveva il profilo perfetto della Muscle Car: 4,73 metri di lunghezza, due tonnellate, una sospensione posteriore a parallelogramma di Watt piuttosto arcaica e un grande e gorgogliante V8 che non aveva il prezzo di una macchina sportiva americana. Costava circa 60.000 sterline solo per la conversione. In totale, il conto è arrivato a 140.000 sterline, ovvero 165.000 euro nel 1992! Un’auto costosa che è stata prodotta solo in poco più di 60 unità.

Ebbene, è facile capirne il motivo…

Aston Martin sostituirà Vantage e DB11 con auto elettriche

La prima auto completamente elettrica di Aston Martin sostituirà la sua gamma di auto sportive a motore anteriore. In base a quanto stabilito dal CEO Tobias Moers, sarà disponibile nel 2025. La casa automobilistica è in procinto di allontanarsi dalla sua tradizionale fedeltà ai motori a combustione pura V-8 e V-12. Si sta infatti muovendo verso propulsori ibridi a benzina-elettrici, a partire dalla hypercar full-hybrid Valkyrie, che è prevista per settembre.

L’azienda ha presentato il motore centrale Valhalla, in vista delle spedizioni nel 2023. Una versione plug-in ibrida del SUV DBX seguirà rapidamente, mentre una supercar d’ingresso programmata, anticipata dal concept Vanquish Vision, sarà anch’essa un ibrido plug-in. La gamma di auto sportive a motore anteriore, tra cui la Vantage e la DB11, passerà poi a modelli completamente elettrici nella prossima generazione, ha detto Moers.

L’attuale cadenza ad alte prestazioni di Vantage, DB11 e DBS sarà sicuramente mantenuta, tuttavia con un modello di punta che prevarrà su di esse. In che modo le auto tradizionali saranno separate dalla nuova linea, attualmente a motore centrale, in un futuro elettrico non è ancora chiaro. Una maggiore libertà di posizionare le batterie e i motori elettrici attenuerà la distinzione che esiste ora.