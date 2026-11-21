Lunga 5,31 metri e pesante oltre due tonnellate e mezza, l'Audi Q9 promette lusso e dinamica da ammiraglia. Le prove su strada dicono cosa mantiene e cosa resta da verificare.

Audi entra nel segmento dei grandi suv con la Q9, il modello più grande mai costruito dal marchio dei quattro anelli e il vertice della gamma Q. Le prime prove su strada, svolte tra Lecce e la Puglia, permettono di confrontare le promesse dichiarate dalla Casa tedesca con le sensazioni di guida raccolte al volante. Il giudizio riguarda soprattutto la dinamica e l’efficienza del powertrain, perché il materiale disponibile non contiene misurazioni strumentali di consumi o prestazioni.

Dimensioni e dotazioni: i numeri della Q9

La Q9 misura 5,31 metri di lunghezza, 2,01 metri di larghezza e 1,79 metri di altezza. Rispetto alla Q7 è più lunga di 25 centimetri, mentre il passo di 3,14 metri supera quello della sorella minore di 14 centimetri. Il peso dichiarato è di 2.530 chili, cioè due tonnellate e mezza. I cerchi in lega arrivano fino a 23 pollici.

Il bagagliaio offre 850 litri nella configurazione a sette posti con cinque persone a bordo, mentre nella versione a sei posti la capacità scende a 832 litri. Con il divano della versione a sette posti abbattuto si arriva a 2.308 litri, 330 litri in più rispetto alla Q7. La vettura condivide con la Q7 diverse soluzioni tecniche, tra cui le ruote posteriori sterzanti, la trazione Quattro permanente con differenziale centrale autobloccante e le sospensioni pneumatiche adattive, con un’escursione di 90 millimetri.

Motori: cosa è disponibile e i dati dichiarati

Al lancio la gamma prevede il V6 3.0 TDI mild hybrid plus a 48 Volt in due livelli di potenza. La versione da 245 CV eroga 500 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. La versione da 299 CV con 630 Nm dichiara 6,5 secondi. Il powertrain generator può contribuire alla marcia con 24 CV e 370 Nm. Il sistema lavora insieme a un compressore elettrico e a un turbocompressore, con l’obiettivo di migliorare la risposta ai bassi regimi e contenere i consumi.

Il tempo di 6,5 secondi è un dato dichiarato dal costruttore e non misurato durante le prove. Le versioni plug-in hybrid sono attese nel secondo trimestre del 2027, con una autonomia elettrica indicata in circa 80 chilometri. Una fonte parla di autonomia superiore a 80 chilometri nel ciclo Wltp, mentre un’altra la indica come circa 80, quindi il valore preciso va verificato al momento dell’omologazione.

Su strada: agilità, tenuta e limiti emersi

Alla guida la Q9 risulta sorprendentemente agile. Il telaio contiene il rollio nonostante la massa e i cerchi di grande diametro, e la posizione di guida contribuisce a dare la sensazione di un’auto meno ingombrante di quanto sia. Le sei modalità di guida cambiano visibilmente l’assetto, da dolce a dinamico, e la modalità offroad consente di affrontare sterrati con qualche difficoltà.

Il diesel non è pensato per un uso sportivo, ma muove la massa della Q9 senza sforzo e offre uno spunto ragguardevole quando serve. Nelle marce basse si percepisce un rumore lamentoso, che però risulta poco udibile grazie all’insonorizzazione. Restano alcuni punti critici: il montante anteriore lato guidatore ostacola la visuale, come anche il montante centrale destro in alcune situazioni. Il comando del cruise control sul satellite al volante, inoltre, non è considerato particolarmente funzionale.

Prezzi di listino e consegne

Il listino della Q9 da 245 CV parte da 116.900 euro. La versione da 299 CV è proposta nell’allestimento Identity a partire da 119.600 euro, mentre le altre finiture indicate sono Business Advanced e S Line. Una fonte riporta un prezzo massimo di 138.450 euro per la 299 CV, mentre altre due indicano circa 120.000 euro come tetto della gamma, quindi le cifre finali vanno confermate in concessionaria. Le prime consegne in Italia sono previste entro la fine di novembre 2026.