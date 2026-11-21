Una compatta elettrica con 367 CV pensata per la pista, costruita per i cinquant'anni della sigla GTI e in mostra a Essen dal 27 novembre.

Volkswagen porta all’Essen Motor Show un prototipo costruito per celebrare i cinquant’anni della sigla GTI. Si chiama ID. Polo GTI Clubsport Concept ed è una compatta elettrica pensata per la pista. Sarà esposta dal 27 novembre al 6 dicembre 2026. Per ora resta una concept, e il costruttore non ha annunciato un modello di serie derivato da questo progetto.

La casa tedesca descrive il progetto come una “GTI elettrica pronta per la pista”. Il prototipo è 100% elettrico, come indica la sigla ID, ma è anche “100% GTI Clubsport” secondo Volkswagen. Il concetto Clubsport viene trasferito per la prima volta nel mondo della mobilità elettrica, con l’obiettivo di offrire le massime prestazioni.

Il motore APP550 spinge dall’avantreno

Sotto il cofano anteriore c’è il propulsore elettrico APP550, nato per vetture più grandi come la ID.7 e la ID. Tiguan, dove spinge dal retrotreno. I tecnici di Wolfsburg lo hanno ruotato e adattato alla piattaforma MEB+ a trazione anteriore della ID. Polo. Il risultato è una potenza di 270 kW (367 CV), con 550 Nm di coppia contro i 290 Nm della versione di serie. Rispetto alla ID. Polo GTI stradale da 166 kW (226 CV), la Clubsport guadagna 104 kW (141 CV).

Per governare tutta questa potenza sull’avantreno è stato montato il differenziale autobloccante a controllo elettronico VAQ, affiancato dal Launch Control per le partenze da fermo. Con questa configurazione lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,7 secondi e la velocità massima dichiarata è di 240 km/h. La batteria ad alto voltaggio da 52 kWh è stata rivista per reggere lo stress della pista e può erogare picchi fino a 290 kW per brevi intervalli. L’assetto usa sospensioni adattive DCC con una taratura dedicata, mentre la frenata è affidata a dischi carboceramici collegati a un sistema one-box.

Carrozzeria a due porte e abitacolo essenziale

Rispetto alla versione destinata alle concessionarie, la Clubsport cambia proporzioni. Le porte posteriori spariscono e la carrozzeria diventa a due porte, con parafanghi allargati di 50 millimetri per lato. Davanti c’è un grande splitter da gara, mentre al posteriore lavorano un diffusore e un’ala in fibra di carbonio che supera in altezza la linea del tetto. Tutta l’aerodinamica serve a schiacciare l’auto sull’asfalto nelle curve veloci.

All’interno resta solo ciò che serve per guidare. L’infotainment viene eliminato e la plancia mantiene la sola impostazione di base, con un’interfaccia dedicata alla gestione dell’auto in pista. Ci sono due sedili a guscio Recaro con cinture rosse a cinque punti e un pulsante rosso sul tunnel centrale. Il divano posteriore e il bagagliaio sono stati svuotati per far posto a un roll-bar verniciato in Tornado Red. Plancia e pannelli porta usano microfibra ArtVelours scura con cuciture rosse, realizzate dagli apprendisti Volkswagen coinvolti dai reparti Design e Sviluppo.

Una GTI nuova nel 2026 e la serie di novità

La ID. Polo GTI Clubsport Concept arriva in un anno ricco per il marchio. È la quarta novità GTI del 2026, dopo la Golf GTI EDITION 50 e prima della ID.3 GTI, in arrivo all’inizio del 2027. La versione di serie della ID. Polo GTI è già ordinabile dallo scorso ottobre. Thomas Schmall, numero uno di Volkswagen Group Components, indica nella piattaforma elettrica il punto di passaggio dai record di consumo della concept Mission Efficiency a queste prestazioni estreme. Chi vuole vedere il prototipo dal vivo può farlo a Essen durante la fiera, dal 27 novembre al 6 dicembre 2026.