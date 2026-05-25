Guida allo sciopero nazionale del 28-29 maggio 2026: treni, aerei, TPL e traghetti

Un sciopero generale proclamato da varie sigle sindacali di base minaccia di creare disagi su scala nazionale. La mobilitazione riguarda più settori del trasporto: dal trasporto pubblico locale al trasporto aereo, dai treni al settore marittimo, con possibili ripercussioni su spostamenti quotidiani e collegamenti a lunga percorrenza. È fondamentale conoscere orari, regole e tutele per pianificare i propri spostamenti e limitare l’impatto.

La protesta è calendarizzata con un’astensione di 24 ore che interessa in modo diretto il settore ferroviario: lo stop dei treni è previsto dalle ore 21:00 di giovedì 28 maggio alle ore 21:00 di venerdì 29 maggio 2026, e coinvolgerà il personale delle principali aziende operanti in Italia. Pur con cancellazioni e ritardi probabili, sono previste fasce protette e servizi essenziali che consentono alcuni collegamenti imprescindibili.

Impatto sui treni e primi elementi da conoscere

L’intervallo dalle ore 21:00 di giovedì 28 maggio alle ore 21:00 di venerdì 29 maggio 2026 è il periodo in cui l’agitazione può interrompere molti convogli. Le aziende ferroviarie hanno pubblicato informazioni e liste dei treni garantiti, ma si raccomanda ai viaggiatori di verificare lo stato del proprio collegamento prima di mettersi in viaggio. Le società hanno attivato canali ufficiali per aggiornamenti: app, siti web e numero verde per ridurre il disagio nelle stazioni e informare sui cambiamenti in tempo reale.

Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord

Anche il personale del Gruppo FS e delle società controllate può aderire alla mobilitazione per lo stesso arco temporale. Per i servizi regionali, sono previsti i servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce orarie dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Trenitalia ha reso disponibile l’elenco dei regionali garantiti suddiviso per regione; analoghe liste sono pubblicate da Trenord e Trenitalia Tper per consentire ai pendolari di orientarsi. I treni a lunga percorrenza considerati essenziali sono anch’essi consultabili nelle tabelle ufficiali.

Italo e i collegamenti privati

Anche Italo ha confermato che l’agitazione partirà alle ore 21 del 28 maggio e terminerà alle ore 21 del 29 maggio: durante questo intervallo il servizio potrà subire cancellazioni e variazioni ma rimangono operative delle fasce di tutela. Per chi ha biglietti con Italo è disponibile la Lista Treni Garantiti ufficiale che indica i convogli che circoleranno regolarmente, utile per ripianificare il viaggio o richiedere soluzioni alternative.

Altri settori interessati dallo sciopero

La protesta proclamata dalle organizzazioni di base investe anche settori diversi dal ferroviario. Il trasporto aereo vede il personale dei servizi aeroportuali e del personale di volo astenersi dal lavoro per l’intera giornata di venerdì 29 maggio, dalle 00:00 alle 23:59, con possibili cancellazioni e ritardi. Il trasporto pubblico locale (TPL) seguirà modalità territoriali: autobus, tram e metropolitane potranno fermarsi in momenti differenti a seconda delle delibere delle aziende municipalizzate, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia locali.

Autostrade, marittimo e porti

Sulla rete autostradale il personale autostradale è chiamato allo sciopero dalle ore 22:00 di giovedì 28 maggio alle ore 22:00 di venerdì 29 maggio, perciò sono possibili disagi ai caselli e sulle tratte più trafficate. Nel settore marittimo i collegamenti per le isole minori sono sospesi dalle 00:01 alle 23:59 del 29 maggio, mentre per le isole maggiori l’astensione scatterà un’ora prima delle partenze programmate nella giornata del 29; le modalità operative dei porti possono variare a seconda degli scali.

Diritti dei passeggeri e indicazioni pratiche

I viaggiatori che decidono di rinunciare al viaggio possono esercitare il diritto al rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: per i treni Intercity e Frecce fino all’ora di partenza del convoglio prenotato; per i treni regionali fino alle ore 24 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio con condizioni simili non appena ci sia disponibilità di posti. La normativa e le tutele sono applicate con l’obiettivo di salvaguardare gli utenti nei casi di agitazione sindacale.

Come prepararsi: consigli utili per ridurre i disagi

Per limitare l’impatto dello sciopero conviene pianificare: consultare le liste ufficiali dei treni garantiti, verificare orari e cancellazioni tramite le app di Trenitalia e Trenord, la sezione Infomobilità e i siti aziendali (trenitalia.it, trenord.it, trenitaliatper.it), oppure chiamare il numero verde 800892021. In stazione affidarsi al personale e alle biglietterie per informazioni aggiornate. Se possibile, valutare soluzioni alternative come spostare il viaggio o utilizzare collegamenti non interessati dalla protesta per evitare sorprese durante il cosiddetto “venerdì nero”.

Informazioni di contatto e fonti ufficiali

Per aggiornamenti costanti fare riferimento ai canali ufficiali delle singole aziende e alle comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture. In caso di dubbi sui diritti di viaggio ricordare che le condizioni di rimborso e le fasce di garanzia sono stabilite e comunicate dalle aziende coinvolte e dalla Commissione di Garanzia ai sensi della Legge 146/1990.