1000 Miglia 2026: cinque tappe sul tracciato storico a otto da Brescia a Roma e ritorno

La 44ª rievocazione della 1000 Miglia ripropone il celebre percorso a otto: cinque giorni, partenza da Brescia il 9 giugno e giro di boa a Roma l'11 giugno. In strada un parterre di modelli rari, dalle O.M. di apertura ad Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Bugatti, Jaguar e Maserati, con 79 vetture che parteciparono alla corsa originale tra il 1927 e il 1957.

La 44ª rievocazione storica della 1000 Miglia si presenta come un itinerario che unisce memoria e spettacolo: la manifestazione torna a percorrere l’iconico tracciato a ottoproponendo un percorso di quasi 2.000 chilometri attraverso città e paesaggi che hanno fatto la storia dell’automobilismo. La partenza è fissata da viale Venezia a Brescia il 9 giugnocon il tradizionale ritorno sulla stessa rampa dopo cinque giorni di gara.

Lo schieramento al via mescola rarità e modelli simbolo: apriranno la sfilata le O.M.con sette 665 S MM Superba da 2000 cm3 e una 469; spiccano poi numerose esponenti di marca storica come Alfa Romeo e Ferrarioltre a rappresentanti di BMWBugattiJaguar e Maserati. Nel convoglio figurano inoltre 79 vetture “Participant”cioè esemplari che tra il 1927 e il 1957 presero parte davvero alla competizione di velocità.

Itinerario dettagliato e tappe confermate

La rievocazione si sviluppa su cinque giornate con tappe che attraversano regioni e centri storici: la prima frazione porta gli equipaggi da Brescia attraverso la Val Trompia, la Val Sabbia e le rive del Lago di Gardaper poi raggiungere il Veneto attraverso Soave e Vicenza e concludere la giornata a Padova il 9 giugno. Il 10 giugno è dedicato alla traversata appenninica: il convoglio toccherà FerraraModena e Reggio Emilia prima di salire al Passo dell’Abetone e scendere verso Montecatini Terme.

Tappe centrali e giro di boa

La terza giornata, l’11 giugno, immerge la corsa nel paesaggio toscano: si transiterà per LuccaPisaPontedera e Peccioli con una sosta significativa a Siena in Piazza del Campo, quindi attraverso la Val d’Orcia e i laghi fino all’arrivo a Romache funge da tradizionale giro di boa.

La risalita e la conclusione a Brescia

Da Roma inizia la risalita del percorso: il 12 giugno il convoglio attraverserà Terni, Foligno e Assisi proseguendo poi verso Gubbio e la Gola del Furlo, con passaggio nella Repubblica di San Marino e arrivo a Rimini. L’ultima giornata, il 13 giugnoprevede i transiti da Cervia e Ferrarauna sosta a Mantova e il ritorno a Bresciacon il consueto ritorno sulla rampa di viale Venezia.

Auto, prove e formato di gara

Oltre all’aspetto spettacolare, la rievocazione mantiene una struttura agonistica impegnativa: gli equipaggi affronteranno un programma che include numerose prove cronometrate e di media, misurando abilità di navigazione e conoscenza del veicolo. La manifestazione continua a essere riconosciuta come una delle più impegnative gare di regolarità per auto storiche, con tratti panoramici alternati a passaggi tecnicamente complessi.

Vetture in evidenza

Nel parterre si segnalano modelli anteguerra e da competizione: tra le Alfa Romeo ci sono le 6C 1500 e 1750 SS fino alla rara 8C 2600 MM Spider Zagato “SF”; tra le Ferrari figurano le 166 MM, 250 MM e 340 America. Completano il quadro storiche come la BMW 328le Bugatti Type 35 e Type 37, la Jaguar C-Type e la Maserati A6 GCSinsieme ad altre icone del passato automobilistico.

Brescia, preparazione e ruolo istituzionale

Il centro di Brescia rimane il fulcro dell’evento: già dal 7 giugno il centro ospiterà verifiche tecniche, il Villaggio 1000 Miglia e il Trofeo Roberto Gaburri che animano l’attesa per la partenza. Nel programma è incluso anche un appuntamento dedicato all’innovazione tecnica della corsa con un incontro in teatro che racconta il ruolo della mille miglia come laboratorio di soluzioni tecniche.

La presidente di 1000 Miglia Srl, Beatrice Saottinisottolinea che “ogni edizione della 1000 Miglia è un’esperienza unica” e che “nel 2026 celebriamo la nostra storia riproponendo l’iconico percorso a otto” come passo verso il centenario. Anche l’amministratore delegato Fulvio D’Alvia evidenzia l’intento di coniugare memoria e sviluppo per valorizzare territori e ospitalità italiana durante la manifestazione.

Questa edizione riafferma il ruolo della 1000 Miglia come ambasciatrice dello stile italiano, attiva con eventi internazionali e capace di mettere in mostra non solo vetture ma anche tradizioni, paesaggi e competenze tecniche che rendono la corsa un appuntamento unico per collezionisti e appassionati.