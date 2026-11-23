Alla Ducati di Bologna, il presidente di Confindustria, l'ad di Ducati e il viceministro del Made in Italy discutono del futuro dell'auto europea.

La crisi dell’automotive è stata al centro dell’incontro Automotive Made in Italy e Motor Valley, ospitato nello stabilimento della Ducati a Borgo Panigale, a Bologna. L’appuntamento ha riunito il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, l’amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, e il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Al centro del confronto ci sono state le difficoltà del settore auto in Italia e in Europa, già affrontate da Orsini alcuni mesi prima.

Orsini indica la Motor Valley come modello per il Paese

Orsini ha citato Ducati, Dallara e Pagani come esempi di imprese capaci di crescere investendo in tecnologia e ricerca. Il presidente di Confindustria ha detto: “Qui c’è il modello che stiamo cercando.” Secondo Orsini, nella Motor Valley le grandi aziende hanno fatto crescere anche le piccole e medie imprese della filiera, e questo è il principio di filiera di cui il Paese ha bisogno. Per lui le grandi imprese devono salvaguardare la filiera, con trasferimento tecnologico, ricerca e collaborazione.

Sull’export, Orsini ha dichiarato: “Siamo a 646 miliardi di esportazioni e vogliamo arrivare a 700 miliardi”. Ha richiamato l’accordo con il Mercosur e l’apertura di nuovi mercati, con un ruolo per le Pmi. Ha inoltre criticato alcune scelte europee sull’automotive. Il presidente di Confindustria ha sostenuto che la mancata applicazione della neutralità tecnologica abbia aumentato la dipendenza da tecnologie straniere, e ha detto: “Abbiamo scelto di delocalizzare e prendere tecnologie di altri, diventando sempre più dipendenti dai prodotti cinesi”. Su Bruxelles ha aggiunto: “La crisi industriale dell’automotive ce la siamo cercata da soli”.

Domenicali: la concorrenza cinese e gli investimenti di Ducati

Domenicali ha descritto il settore automobilistico europeo come in una fase molto complessa, segnata da dazi statunitensi, costo dell’energia, rallentamento del mercato cinese e perdita di potere d’acquisto della classe media europea. Ha ricordato che “L’ottimismo è in qualche modo la benzina dell’imprenditore”, ma ha aggiunto che serve anche il realismo.

Sulla Cina, l’ad di Ducati ha usato una metafora calcistica: “Quando un’azienda italiana compete contro un’azienda cinese è un po’ come giocare a calcio in undici contro quindici”. Secondo i dati citati da Domenicali, un prodotto europeo esportato in Cina può essere soggetto a dazi del 35%, mentre per alcune produzioni cinesi importate in Italia le aliquote sono nell’ordine del 2-4%. Ha inoltre richiamato l’elevata capacità produttiva dell’industria cinese, che spinge le aziende a cercare sbocchi all’estero.

La risposta di Ducati passa dall’innovazione. La casa di Borgo Panigale destina oltre il 10% del fatturato alla ricerca e sviluppo. La Superleggera, prodotta in 500 esemplari e con un prezzo di listino di circa 150mila euro, è già esaurita. Domenicali ha anche spiegato che il controllo dei costi resta essenziale: “Per noi il controllo dei costi è estremamente importante, il controllo del capitale circolante, il controllo degli investimenti”.

Valentini: regole europee contro i sussidi cinesi, senza chiudersi

Valentini ha detto che la Cina è entrata nel Wto dichiarando di aderire alle regole del mercato, ma “in realtà ha usato il mercato senza regole per portarselo via”. Ha indicato nelle sovvenzioni un problema che l’Italia da sola non può affrontare, e ha quindi chiesto un intervento dell’Unione europea.

Il viceministro ha anche criticato la frequenza con cui cambiano le norme europee. Ha detto: “Una macchina non nasce da oggi, ci vogliono cinque, dieci, vent’anni. Se mi cambi le regole continuamente, mi metti in difficoltà.” Allo stesso tempo ha messo in guardia dalle guerre commerciali: “Se andiamo in un mondo di dazi, nel momento in cui metti un dazio poi ti mettono un controdazio”. Per questo, ha spiegato, bisogna proteggersi dai comportamenti scorretti senza rinunciare alla competitività e all’apertura dei mercati.

Domenicali ha chiuso con un avvertimento: la situazione negativa non dovrebbe durare dieci anni, ma bisogna arrivarci in condizioni di tenere. Il futuro della filiera dipenderà quindi dalla velocità con cui l’Europa stabilirà regole stabili e dalla capacità delle imprese di restare competitive nel frattempo.