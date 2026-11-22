Un triciclo con motore monocilindrico da 0,75 CV, nato a Mannheim e brevettato nel 1886: così Carl Benz costruì la prima automobile moderna.

Il brevetto dell’automobile moderna porta la data del 29 gennaio 1886. Quel giorno, a Berlino, presso l’Ufficio brevetti imperiale, venne rilasciato con il numero 37 435 il certificato di nascita del veicolo ideato da Carl Benz. Il brevetto fu concesso in via definitiva il 2 novembre 1886, e nel 2026 il traguardo compie 140 anni.

Benz registrò il veicolo con la sua azienda, Benz & Co., a Mannheim, nella classe 46 delle macchine a gas e aria. Il documento descrive un veicolo a motore a gas, alimentato da sostanze gassose tramite un apparato portatile. Mentre altri pionieri come Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach provavano motori su moto, imbarcazioni e carrozze, Benz scelse una strada diversa.

Un veicolo leggero costruito attorno al motore

Benz capì che il futuro era un veicolo leggero con un motore compatto. Costruì quindi un mezzo nuovo, senza carrozzeria, attorno a un motore a quattro tempi a rapida rotazione. I primi tentativi di guida risalgono all’ottobre 1885 sulla Ringstraße di Mannheim. Poiché la guida su due ruote gli creava ancora problemi, Benz adottò tre ruote a raggi di filo con pneumatici pieni in gomma. Il telaio in tubo d’acciaio ha un passo di 1.450 millimetri. Il biposto misura 2.700 millimetri in lunghezza, 1.400 in larghezza e 1.450 in altezza, con un peso a vuoto di 265 kg.

La ruota anteriore, di 730 millimetri di diametro, è montata su una forcella verticale simile a quella di una bicicletta, senza ammortizzatori. Lo sterzo avviene con una manovella centrale. Al posteriore, due molle a balestra offrono un comfort rudimentale, mentre le ruote posteriori, con un diametro di 1.125 millimetri, sono molto più grandi.

Il motore sotto il sedile

Il motore monocilindrico a quattro tempi, raffreddato ad acqua, ha una cilindrata di 954 centimetri cubi, con alesaggio di 90 e corsa di 150 millimetri. Eroga 0,75 CV a 400 giri al minuto e permette di raggiungere 16 km/h con 265 kg di peso. Il grande volano orizzontale può essere avviato a mano. Benz scelse la disposizione orizzontale per evitare che l’inerzia durante le curve ribaltasse il triciclo.

Secondo la descrizione del brevetto, l’accensione è elettrica ad alta tensione con candela. Il raffreddamento avviene per evaporazione dell’acqua. Il carburante, ligroina o benzina, è conservato direttamente nel carburatore, senza un serbatoio classico, e il serbatoio di rame contiene 4,5 litri. Con un consumo di circa dieci litri, serve un rifornimento frequente durante il viaggio.

Trasmissione e guida

La trasmissione ha una sola marcia avanti, senza cambio, retromarcia o frizione classica. Una leva gestisce avvio, disinnesto e frenata. Non esiste un freno a pedale. Il veicolo non ha omologazione stradale e, nelle prove alla Loh Collection, la guida risulta complessa, con una stretta panca e un baricentro alto.

Il primo viaggio lungo

Nel agosto 1888 Bertha Benz percorse il tragitto da Mannheim a Pforzheim con i figli Eugen e Richard, senza il consenso del marito, per far visita alla madre. Fu il primo viaggio a lunga distanza nella storia dell’automobile e la prima volta di una donna alla guida.

Il triciclo originale del 1886 fu donato da Carl Benz al Deutsches Museum di Monaco nel 1906, dove si trova ancora oggi.