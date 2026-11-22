Il gruppo Autotorino amplia la propria offerta di mobilità elettrica con l’ingresso del marchio GAC, gruppo automobilistico con sede nel distretto cinese di Guangzhou. Il brand arriva in Italia tramite ATFlow e porta nella rete due modelli 100% elettrici: la compatta AION UT e il SUV AION V. Le informazioni sono state diffuse nella giornata di giovedì 19 novembre 2026.
I due modelli sono inizialmente disponibili nelle filiali di Curno (BG), Cremona Sud, Verona Sud e Cosio Valtellino (SO). Il progetto prevede una progressiva estensione della presenza del marchio ad altre sedi della rete, tra cui l’inserimento a Milano previsto nel 2027.
Un progetto costruito tra Cina, Milano e Austria
La progettazione tecnica di GAC si basa sull’esperienza industriale del gruppo di Guangzhou. Una parte dello sviluppo stilistico è affidata al centro stile GAC di Milano, mentre la produzione avviene in Austria. L’obiettivo dichiarato è rispondere alle aspettative del pubblico europeo in termini di qualità, design, tecnologia e comfort.
Il marchio ha già ricevuto due riconoscimenti. Ad AION UT è stato assegnato il Torino Automotive Design Award 2026 per il miglior design esterno, mentre AION V ha ottenuto la valutazione massima di cinque stelle da Euro NCAP.
AION UT, la compatta elettrica per la città
La AION UT è lunga 4,27 metri e ha un passo di 2,75 metri. Lo spazio a bordo è pensato per gli spostamenti quotidiani, con l’obiettivo di mantenere agilità e facilità d’uso in città. La motorizzazione elettrica eroga 204 CV ed è alimentata da una batteria da 60 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 430 km nel ciclo WLTP.
AION V, il SUV elettrico per viaggi e uso familiare
La AION V è un SUV progettato per chi cerca maggiore spazio, comfort e autonomia, anche nell’utilizzo familiare e sulle lunghe percorrenze. La batteria da 75,26 kWh consente un’autonomia fino a 510 km nel ciclo WLTP. Il sistema di ricarica rapida supporta potenze fino a 180 kW, un dato che riguarda la gestione dei viaggi lunghi.
Su entrambi i modelli sono presenti connettività evoluta, aggiornamenti da remoto e integrazione wireless con gli smartphone. Per la AION V è inoltre disponibile una suite di sistemi di assistenza alla guida pensata per supportare il conducente in diverse condizioni d’uso.