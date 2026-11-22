Il marchio GAC debutta in Italia con due modelli 100% elettrici nelle filiali Autotorino di Curno, Cremona Sud, Verona Sud e Cosio Valtellino.

Il gruppo Autotorino amplia la propria offerta di mobilità elettrica con l’ingresso del marchio GAC, gruppo automobilistico con sede nel distretto cinese di Guangzhou. Il brand arriva in Italia tramite ATFlow e porta nella rete due modelli 100% elettrici: la compatta AION UT e il SUV AION V. Le informazioni sono state diffuse nella giornata di giovedì 19 novembre 2026.

I due modelli sono inizialmente disponibili nelle filiali di Curno (BG), Cremona Sud, Verona Sud e Cosio Valtellino (SO). Il progetto prevede una progressiva estensione della presenza del marchio ad altre sedi della rete, tra cui l’inserimento a Milano previsto nel 2027.

Un progetto costruito tra Cina, Milano e Austria

La progettazione tecnica di GAC si basa sull’esperienza industriale del gruppo di Guangzhou. Una parte dello sviluppo stilistico è affidata al centro stile GAC di Milano, mentre la produzione avviene in Austria. L’obiettivo dichiarato è rispondere alle aspettative del pubblico europeo in termini di qualità, design, tecnologia e comfort.

Il marchio ha già ricevuto due riconoscimenti. Ad AION UT è stato assegnato il Torino Automotive Design Award 2026 per il miglior design esterno, mentre AION V ha ottenuto la valutazione massima di cinque stelle da Euro NCAP.

AION UT, la compatta elettrica per la città

La AION UT è lunga 4,27 metri e ha un passo di 2,75 metri. Lo spazio a bordo è pensato per gli spostamenti quotidiani, con l’obiettivo di mantenere agilità e facilità d’uso in città. La motorizzazione elettrica eroga 204 CV ed è alimentata da una batteria da 60 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 430 km nel ciclo WLTP.

AION V, il SUV elettrico per viaggi e uso familiare

La AION V è un SUV progettato per chi cerca maggiore spazio, comfort e autonomia, anche nell’utilizzo familiare e sulle lunghe percorrenze. La batteria da 75,26 kWh consente un’autonomia fino a 510 km nel ciclo WLTP. Il sistema di ricarica rapida supporta potenze fino a 180 kW, un dato che riguarda la gestione dei viaggi lunghi.

Su entrambi i modelli sono presenti connettività evoluta, aggiornamenti da remoto e integrazione wireless con gli smartphone. Per la AION V è inoltre disponibile una suite di sistemi di assistenza alla guida pensata per supportare il conducente in diverse condizioni d’uso.