La Bentley Mulsanne, in vendita fino al 2020, abbina un V8 biturbo artigianale a interni in pelle e radica. Dimensioni, motori, consumi, bagagliaio e la versione Coupé di Ares Design.

La Bentley Mulsanne è la berlina di lusso della casa inglese, prodotta tra il 1980 e il 1998 in otto versioni. Il nono modello, ridisegnato nel 2010, è rimasto in vendita fino al 2020. Il nome ricorda la città francese in cui si corre la 24 Ore di Le Mans, che Bentley ha vinto sei volte. Qui trovi dimensioni, motori, interni e consumi, utili anche a chi cerca una Bentley usata e vuole sapere cosa aspettarsi.

Dimensioni e dati tecnici della Mulsanne

Lo stile porta la firma del designer belga Dirk van Braeckel, che unisce elementi retrò e moderni. Le misure della versione standard sono:

lunghezza 5,58 metri (5,83 nella versione a passo lungo EWB, extended wheelbase)

larghezza 1,96 metri

altezza 1,52 metri (1,54 EWB)

passo 3,27 metri (3,52 EWB)

Il frontale ha una grande griglia centrale e quattro fari tondi ai lati. I cerchi sono da 20 pollici, fino a 21 nelle versioni speciali come la Mulliner. Una banda cromata corre lungo la parte bassa della fiancata fino al paraurti posteriore, dove ci sono un doppio scarico ovale e fanali a led con tre ovali all’interno. Le porte sono quattro e il bagagliaio misura 443 litri: ha forma regolare ed è ben rifinito, ma non si amplia abbattendo gli schienali.

Motore V8 6.75 biturbo e cambio ZF

Il propulsore riprende la cilindrata storica di 6.750 cm³, cioè 6 litri e tre quarti, come indica la targhetta nel vano motore. È un V8 biturbo costruito artigianalmente. Nella versione base eroga 513 CV e 1.020 Nm, che permettono una guida in totale souplesse. Con una massa di circa 2.700 kg, la Mulsanne accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e dichiara 296 km/h di velocità massima.

La Mulsanne Speed sale a 537 CV e 1.100 Nm, scatta in 4,8 secondi e arriva a 305 km/h. In entrambi i casi il limitatore interviene a soli 4.500 giri/min, un regime basso per un benzina. La trazione è integrale e il cambio è un automatico sequenziale ZF a 8 rapporti.

Consumi ed emissioni

I consumi sono elevati: la media è di 5,6 km/l, pari a 14,6 l/100 km nel ciclo combinato, e a bassa velocità lavorano solo 4 cilindri su 8. Le emissioni vanno da 254 a 342 g CO2/km. Il serbatoio da 96 litri riduce le soste al distributore.

Interni: pelle, radica e due modi di vivere l’auto

L’abitacolo usa pelle e radica anche nei punti meno visibili. Per chi guida, la plancia ha richiami retrò: dietro il volante a quattro razze ci sono due quadranti tondi per tachimetro e contagiri, con lo zero in alto a destra, e le levette per le bocchette del clima a quattro zone. Per chi viaggia dietro, l’auto isola dal rumore esterno e dalle asperità della strada, anche le più marcate. È omologata per cinque persone, ma il sedile centrale si ripiega ed è più confortevole viaggiare in quattro.

La Coupé di Ares Design costruita a Modena

L’azienda modenese Ares Design ha trasformato la Mulsanne in una coupé a due porte, prodotta a mano su ordinazione in serie limitata dal 2018. Servono circa 3-4 mesi per ogni esemplare. Gli ingegneri hanno sostituito padiglione posteriore e tetto con sezioni in alluminio e hanno spostato indietro il montante B per montare portiere più lunghe. Sulle portiere anteriori sono state aggiunte protezioni antiurto per mantenere la sicurezza e ottenere l’omologazione del TüV tedesco.

L’abitacolo è in pelle color crema, legno italiano e fibra di carbonio. Restano lo schermo da 8 pollici dell’infotainment e gli indicatori analogici, con un impianto audio da 14 altoparlanti e due subwoofer. Il V8 6.8 biturbo sale a 608 CV e 1.200 Nm, circa 100 CV e quasi 200 Nm in più rispetto a una Mulsanne originale, con cambio a 8 rapporti e 296 km/h dichiarati.

Tra gli annunci di usato citati nel materiale ci sono un esemplare del 04/2016 con 65.000 km e un modello del 1985 con 190.000 km: prima dell’acquisto conviene confrontare chilometraggio, anno e consumi dichiarati.