Batterie auto elettriche usate: lo studio Aviloo svela differenze significative tra modelli

Uno studio su 500.000 batterie elettriche svela che la loro longevità varia notevolmente tra modelli e veicoli identici. Scopri come il chilometraggio e l'uso influenzano la durata e perché un test indipendente è essenziale.

Le batterie delle Auto elettriche usate rappresentano un elemento cruciale per chi decide di acquistare un veicolo a zero emissioni sul mercato dell’usato. Tuttavia, la loro degradazione non segue una regola universale. Uno studio condotto da Aviloo società austriaca specializzata nella valutazione delle batterie, ha analizzato oltre 500.000 test su 20 modelli elettrici diffusi, rivelando differenze significative non solo tra modelli diversi, ma anche tra veicoli identici con chilometraggi simili.

Questo approfondimento evidenzia l’importanza di un controllo indipendente della batteria prima di procedere all’acquisto di un’auto elettrica usata, un aspetto spesso trascurato ma fondamentale per valutare correttamente il valore e le prestazioni del veicolo.

Lo studio Aviloo: 500.000 batterie e 20 modelli analizzati

Aviloo ha utilizzato i dati raccolti attraverso il proprio Flash Test per elaborare il nuovo Aviloo Certified EV Battery Report un documento destinato a essere aggiornato due volte all’anno. L’analisi considera i valori mediani dello State of Health (SoH) a 50.000, 100.000 e 150.000 km per ciascun modello. Il SoH indica quanta capacità della batteria rimane rispetto a quella disponibile quando l’accumulatore era nuovo, un parametro cruciale per valutare l’autonomia e il valore economico del veicolo.

I risultati dello studio ridimensionano l’idea secondo cui le batterie delle elettriche si deteriorino rapidamente. Secondo i dati Aviloo, 16 dei 20 modelli analizzati mantengono un SoH mediano di almeno il 90% dopo 150.000 km. Gli altri quattro modelli si collocano tra l’85 e il 90%, valori comunque superiori alla soglia del 70% generalmente utilizzata dai costruttori come riferimento nelle garanzie sulle batterie.

Differenze significative tra veicoli identici

L’analisi rivela che le medie possono nascondere differenze considerevoli tra esemplari dello stesso modello. Ad esempio, la Hyundai Ioniq 5 con batteria da 72,6 kWh presenta un valore medio di SoH del 92,8% a 150.000 km, corrispondente a circa 319 km di autonomia. Tuttavia, tra i singoli veicoli analizzati, la differenza di stato di salute supera il 12%, traducendosi in oltre 40 km di differenza di autonomia per vetture con lo stesso modello e chilometraggio simile.

Questo dimostra che, per chi acquista un’auto usata, non è sufficiente sapere quanti chilometri ha percorso o quale sia il modello. Conta anche lo stato effettivo dell’accumulatore, un aspetto che può influenzare significativamente l’autonomia e il valore del veicolo.

Le tendenze emerse dallo studio

L’analisi individua tre tendenze principali. Innanzitutto, il SoH mediano diminuisce con l’aumentare del chilometraggio, come prevedibile. Tuttavia, allo stesso tempo, la dispersione tra le singole vetture tende ad aumentare. Inoltre, restano differenze riconoscibili tra i diversi modelli lungo i tre livelli di percorrenza considerati, suggerendo che la degradazione non dipende esclusivamente dai chilometri percorsi, ma dal modo in cui ogni batteria e ogni veicolo hanno affrontato il proprio ciclo di utilizzo.

Per chi compra un’elettrica usata, Un test indipendente può ridurre l’incertezza e fornire un’informazione aggiuntiva concreta prima di decidere se acquistare l’auto e, soprattutto, quanto pagarla.

Aviloo sottolinea anche un altro aspetto cruciale: l’indicatore di stato della batteria mostrato dall’auto non è necessariamente sufficiente per valutare con precisione la capacità residua. Da qui la raccomandazione dell’azienda di effettuare un test indipendente prima dell’acquisto.

Naturalmente, il fatto che Aviloo venda proprio questo tipo di servizio è un elemento da considerare nella lettura dei risultati. I numeri sono interessanti soprattutto per la dimensione del campione e per la variabilità che evidenziano, ma non dovrebbero essere interpretati come una certificazione universale della qualità di ogni batteria.

La conclusione pratica per chi cerca un’elettrica usata è piuttosto semplice: chilometraggio, età e modello non bastano per stimare la batteria. Un controllo indipendente del SoH può fornire un’informazione aggiuntiva concreta prima di decidere se acquistare l’auto e, soprattutto, quanto pagarla.